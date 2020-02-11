11.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:32

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 150.838 2,07 BIST SINAİ 146.164 1,41 BIST GIDA, İÇECEK 155.273 0,18 BIST TEKSTIL, DERİ 56.888 1,30 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 97.694 0,91 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.140 1,80 BIST TAŞ, TOPRAK 90.315 1,37 BIST METAL ANA 253.731 1,89 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 191.947 1,26 BIST MADENCİLİK 110.373 1,43 BIST HİZMETLER 90.977 1,30 BIST ELEKTRİK 5.268 3,09 BIST ULAŞTIRMA 174.935 1,77 BIST TURİZM 14.696 2,01 BIST TİCARET 241.334 0,55 BIST İLETİŞİM 36.965 1,58 BIST SPOR 59.299 3,23 BIST İNŞAAT 107.500 -0,34 BIST MALİ 145.081 1,08 BIST BANKA 174.334 0,64 BIST SİGORTA 401.883 0,54 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.243 2,02 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.208 1,88 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.579 1,02 BIST TEKNOLOJİ 124.145 2,62 BIST BİLİŞİM 44.889 2,57 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 64.400 1,44

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)