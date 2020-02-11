Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 150.838 2,07
BIST SINAİ 146.164 1,41
BIST GIDA, İÇECEK 155.273 0,18
BIST TEKSTIL, DERİ 56.
11.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|150.838
|2,07
|BIST SINAİ
|146.164
|1,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|155.273
|0,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|56.888
|1,30
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|97.694
|0,91
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.140
|1,80
|BIST TAŞ, TOPRAK
|90.315
|1,37
|BIST METAL ANA
|253.731
|1,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|191.947
|1,26
|BIST MADENCİLİK
|110.373
|1,43
|BIST HİZMETLER
|90.977
|1,30
|BIST ELEKTRİK
|5.268
|3,09
|BIST ULAŞTIRMA
|174.935
|1,77
|BIST TURİZM
|14.696
|2,01
|BIST TİCARET
|241.334
|0,55
|BIST İLETİŞİM
|36.965
|1,58
|BIST SPOR
|59.299
|3,23
|BIST İNŞAAT
|107.500
|-0,34
|BIST MALİ
|145.081
|1,08
|BIST BANKA
|174.334
|0,64
|BIST SİGORTA
|401.883
|0,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.243
|2,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.208
|1,88
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.579
|1,02
|BIST TEKNOLOJİ
|124.145
|2,62
|BIST BİLİŞİM
|44.889
|2,57
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|64.400
|1,44
Kaynak: AA