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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.758 -0,66
BIST SINAİ 148.119 0,16
BIST GIDA, İÇECEK 159.239 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 54.

05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.758 -0,66
BIST SINAİ 148.119 0,16
BIST GIDA, İÇECEK 159.239 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 54.457 -0,19
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 101.488 1,70
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.788 1,01
BIST TAŞ, TOPRAK 92.366 -1,23
BIST METAL ANA 259.049 -0,04
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 193.299 -0,36
BIST MADENCİLİK 112.727 0,27
BIST HİZMETLER 92.651 -0,06
BIST ELEKTRİK 5.353 -0,44
BIST ULAŞTIRMA 179.504 0,71
BIST TURİZM 15.089 1,06
BIST TİCARET 245.452 -0,64
BIST İLETİŞİM 37.403 -0,25
BIST SPOR 57.521 -1,16
BIST İNŞAAT 113.647 0,73
BIST MALİ 148.827 0,13
BIST BANKA 180.241 0,09
BIST SİGORTA 404.005 -0,18
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 92.570 1,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 105.149 0,43
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.844 -0,96
BIST TEKNOLOJİ 122.752 -0,03
BIST BİLİŞİM 44.663 1,32
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 61.544 1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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