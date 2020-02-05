Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.758 -0,66
BIST SINAİ 148.119 0,16
BIST GIDA, İÇECEK 159.239 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|152.758
|-0,66
|BIST SINAİ
|148.119
|0,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|159.239
|-0,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.457
|-0,19
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|101.488
|1,70
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.788
|1,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.366
|-1,23
|BIST METAL ANA
|259.049
|-0,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|193.299
|-0,36
|BIST MADENCİLİK
|112.727
|0,27
|BIST HİZMETLER
|92.651
|-0,06
|BIST ELEKTRİK
|5.353
|-0,44
|BIST ULAŞTIRMA
|179.504
|0,71
|BIST TURİZM
|15.089
|1,06
|BIST TİCARET
|245.452
|-0,64
|BIST İLETİŞİM
|37.403
|-0,25
|BIST SPOR
|57.521
|-1,16
|BIST İNŞAAT
|113.647
|0,73
|BIST MALİ
|148.827
|0,13
|BIST BANKA
|180.241
|0,09
|BIST SİGORTA
|404.005
|-0,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|92.570
|1,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.149
|0,43
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.844
|-0,96
|BIST TEKNOLOJİ
|122.752
|-0,03
|BIST BİLİŞİM
|44.663
|1,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|61.544
|1,17
Kaynak: AA