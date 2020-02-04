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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 153.768 1,99
BIST SINAİ 147.888 1,63
BIST GIDA, İÇECEK 159.386 1,12
BIST TEKSTIL, DERİ 54.

04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 153.768 1,99
BIST SINAİ 147.888 1,63
BIST GIDA, İÇECEK 159.386 1,12
BIST TEKSTIL, DERİ 54.559 3,41
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 99.795 3,11
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.587 1,12
BIST TAŞ, TOPRAK 93.513 0,67
BIST METAL ANA 259.165 2,62
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 193.991 1,94
BIST MADENCİLİK 112.427 0,35
BIST HİZMETLER 92.703 2,30
BIST ELEKTRİK 5.377 1,21
BIST ULAŞTIRMA 178.247 4,87
BIST TURİZM 14.932 7,15
BIST TİCARET 247.025 1,84
BIST İLETİŞİM 37.498 2,05
BIST SPOR 58.195 0,33
BIST İNŞAAT 112.823 0,40
BIST MALİ 148.634 3,03
BIST BANKA 180.073 3,58
BIST SİGORTA 404.727 1,80
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.114 1,92
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 104.696 2,25
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.296 3,07
BIST TEKNOLOJİ 122.783 4,96
BIST BİLİŞİM 44.081 4,62
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.832 1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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