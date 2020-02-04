Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 153.768 1,99
BIST SINAİ 147.888 1,63
BIST GIDA, İÇECEK 159.386 1,12
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|153.768
|1,99
|BIST SINAİ
|147.888
|1,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|159.386
|1,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.559
|3,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|99.795
|3,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.587
|1,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|93.513
|0,67
|BIST METAL ANA
|259.165
|2,62
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|193.991
|1,94
|BIST MADENCİLİK
|112.427
|0,35
|BIST HİZMETLER
|92.703
|2,30
|BIST ELEKTRİK
|5.377
|1,21
|BIST ULAŞTIRMA
|178.247
|4,87
|BIST TURİZM
|14.932
|7,15
|BIST TİCARET
|247.025
|1,84
|BIST İLETİŞİM
|37.498
|2,05
|BIST SPOR
|58.195
|0,33
|BIST İNŞAAT
|112.823
|0,40
|BIST MALİ
|148.634
|3,03
|BIST BANKA
|180.073
|3,58
|BIST SİGORTA
|404.727
|1,80
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.114
|1,92
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|104.696
|2,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.296
|3,07
|BIST TEKNOLOJİ
|122.783
|4,96
|BIST BİLİŞİM
|44.081
|4,62
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|60.832
|1,35
Kaynak: AA