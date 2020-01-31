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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 147.049 0,79
BIST SINAİ 145.355 -0,02
BIST GIDA, İÇECEK 155.408 0,31
BIST TEKSTIL, DERİ 52.

31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 147.049 0,79
BIST SINAİ 145.355 -0,02
BIST GIDA, İÇECEK 155.408 0,31
BIST TEKSTIL, DERİ 52.655 0,58
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 94.550 1,87
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.269 -0,72
BIST TAŞ, TOPRAK 92.867 4,10
BIST METAL ANA 254.766 -0,55
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 189.236 -0,74
BIST MADENCİLİK 112.937 1,52
BIST HİZMETLER 90.098 -0,36
BIST ELEKTRİK 5.177 2,05
BIST ULAŞTIRMA 166.755 -0,15
BIST TURİZM 14.117 0,45
BIST TİCARET 244.263 -1,06
BIST İLETİŞİM 36.344 -1,54
BIST SPOR 56.236 1,94
BIST İNŞAAT 113.991 4,82
BIST MALİ 143.802 -0,52
BIST BANKA 173.478 -1,42
BIST SİGORTA 391.354 -0,01
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.967 -0,02
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.360 0,27
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.168 2,19
BIST TEKNOLOJİ 116.773 -0,19
BIST BİLİŞİM 41.639 1,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.664 0,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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