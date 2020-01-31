31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 147.049 0,79 BIST SINAİ 145.355 -0,02 BIST GIDA, İÇECEK 155.408 0,31 BIST TEKSTIL, DERİ 52.655 0,58 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 94.550 1,87 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.269 -0,72 BIST TAŞ, TOPRAK 92.867 4,10 BIST METAL ANA 254.766 -0,55 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 189.236 -0,74 BIST MADENCİLİK 112.937 1,52 BIST HİZMETLER 90.098 -0,36 BIST ELEKTRİK 5.177 2,05 BIST ULAŞTIRMA 166.755 -0,15 BIST TURİZM 14.117 0,45 BIST TİCARET 244.263 -1,06 BIST İLETİŞİM 36.344 -1,54 BIST SPOR 56.236 1,94 BIST İNŞAAT 113.991 4,82 BIST MALİ 143.802 -0,52 BIST BANKA 173.478 -1,42 BIST SİGORTA 391.354 -0,01 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 88.967 -0,02 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.360 0,27 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.168 2,19 BIST TEKNOLOJİ 116.773 -0,19 BIST BİLİŞİM 41.639 1,11 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.664 0,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA