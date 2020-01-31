Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 147.049 0,79
BIST SINAİ 145.355 -0,02
BIST GIDA, İÇECEK 155.408 0,31
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|147.049
|0,79
|BIST SINAİ
|145.355
|-0,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|155.408
|0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.655
|0,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|94.550
|1,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.269
|-0,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.867
|4,10
|BIST METAL ANA
|254.766
|-0,55
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|189.236
|-0,74
|BIST MADENCİLİK
|112.937
|1,52
|BIST HİZMETLER
|90.098
|-0,36
|BIST ELEKTRİK
|5.177
|2,05
|BIST ULAŞTIRMA
|166.755
|-0,15
|BIST TURİZM
|14.117
|0,45
|BIST TİCARET
|244.263
|-1,06
|BIST İLETİŞİM
|36.344
|-1,54
|BIST SPOR
|56.236
|1,94
|BIST İNŞAAT
|113.991
|4,82
|BIST MALİ
|143.802
|-0,52
|BIST BANKA
|173.478
|-1,42
|BIST SİGORTA
|391.354
|-0,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.967
|-0,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.360
|0,27
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.168
|2,19
|BIST TEKNOLOJİ
|116.773
|-0,19
|BIST BİLİŞİM
|41.639
|1,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|60.664
|0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA