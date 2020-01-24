Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 147.512 0,56
BIST SINAİ 148.207 -0,17
BIST GIDA, İÇECEK 160.053 -0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 53.
24.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|147.512
|0,56
|BIST SINAİ
|148.207
|-0,17
|BIST GIDA, İÇECEK
|160.053
|-0,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|53.834
|2,52
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|97.122
|4,57
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.695
|-0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.506
|0,16
|BIST METAL ANA
|261.260
|-0,71
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|192.897
|-0,14
|BIST MADENCİLİK
|112.911
|-0,17
|BIST HİZMETLER
|92.962
|-0,20
|BIST ELEKTRİK
|5.161
|1,23
|BIST ULAŞTIRMA
|181.221
|2,31
|BIST TURİZM
|14.024
|-0,36
|BIST TİCARET
|252.640
|-0,78
|BIST İLETİŞİM
|37.257
|-1,50
|BIST SPOR
|55.526
|-1,18
|BIST İNŞAAT
|109.021
|0,83
|BIST MALİ
|148.117
|-0,04
|BIST BANKA
|177.953
|-0,11
|BIST SİGORTA
|394.710
|0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.865
|-1,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|106.471
|-0,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.475
|1,82
|BIST TEKNOLOJİ
|116.477
|1,44
|BIST BİLİŞİM
|43.105
|3,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.997
|1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA