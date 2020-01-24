Haberler » Ekonomi » Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 147.512 0,56
BIST SINAİ 148.207 -0,17
BIST GIDA, İÇECEK 160.053 -0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 53.

24.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:50
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 147.512 0,56
BIST SINAİ 148.207 -0,17
BIST GIDA, İÇECEK 160.053 -0,17
BIST TEKSTIL, DERİ 53.834 2,52
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 97.122 4,57
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.695 -0,37
BIST TAŞ, TOPRAK 88.506 0,16
BIST METAL ANA 261.260 -0,71
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 192.897 -0,14
BIST MADENCİLİK 112.911 -0,17
BIST HİZMETLER 92.962 -0,20
BIST ELEKTRİK 5.161 1,23
BIST ULAŞTIRMA 181.221 2,31
BIST TURİZM 14.024 -0,36
BIST TİCARET 252.640 -0,78
BIST İLETİŞİM 37.257 -1,50
BIST SPOR 55.526 -1,18
BIST İNŞAAT 109.021 0,83
BIST MALİ 148.117 -0,04
BIST BANKA 177.953 -0,11
BIST SİGORTA 394.710 0,46
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.865 -1,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 106.471 -0,37
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.475 1,82
BIST TEKNOLOJİ 116.477 1,44
BIST BİLİŞİM 43.105 3,32
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 58.997 1,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler