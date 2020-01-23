Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 146.696 2,78
BIST SINAİ 148.463 0,03
BIST GIDA, İÇECEK 160.333 1,38
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
23.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|146.696
|2,78
|BIST SINAİ
|148.463
|0,03
|BIST GIDA, İÇECEK
|160.333
|1,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.509
|0,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|92.875
|4,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.143
|0,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.362
|0,14
|BIST METAL ANA
|263.126
|-0,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|193.158
|-0,65
|BIST MADENCİLİK
|113.103
|-1,47
|BIST HİZMETLER
|93.148
|0,54
|BIST ELEKTRİK
|5.098
|1,95
|BIST ULAŞTIRMA
|177.129
|-1,98
|BIST TURİZM
|14.075
|2,66
|BIST TİCARET
|254.633
|2,51
|BIST İLETİŞİM
|37.826
|-0,40
|BIST SPOR
|56.189
|2,65
|BIST İNŞAAT
|108.121
|-0,78
|BIST MALİ
|148.172
|-0,10
|BIST BANKA
|178.144
|-0,32
|BIST SİGORTA
|392.890
|0,95
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|92.305
|0,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|106.868
|0,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.645
|0,31
|BIST TEKNOLOJİ
|114.822
|0,51
|BIST BİLİŞİM
|41.722
|3,20
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.118
|0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA