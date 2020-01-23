23.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 146.696 2,78 BIST SINAİ 148.463 0,03 BIST GIDA, İÇECEK 160.333 1,38 BIST TEKSTIL, DERİ 52.509 0,64 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.875 4,11 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.143 0,12 BIST TAŞ, TOPRAK 88.362 0,14 BIST METAL ANA 263.126 -0,29 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 193.158 -0,65 BIST MADENCİLİK 113.103 -1,47 BIST HİZMETLER 93.148 0,54 BIST ELEKTRİK 5.098 1,95 BIST ULAŞTIRMA 177.129 -1,98 BIST TURİZM 14.075 2,66 BIST TİCARET 254.633 2,51 BIST İLETİŞİM 37.826 -0,40 BIST SPOR 56.189 2,65 BIST İNŞAAT 108.121 -0,78 BIST MALİ 148.172 -0,10 BIST BANKA 178.144 -0,32 BIST SİGORTA 392.890 0,95 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 92.305 0,44 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 106.868 0,06 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.645 0,31 BIST TEKNOLOJİ 114.822 0,51 BIST BİLİŞİM 41.722 3,20 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 58.118 0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA