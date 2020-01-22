Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 142.735 1,43
BIST SINAİ 148.414 -0,08
BIST GIDA, İÇECEK 158.146 0,75
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
22.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|142.735
|1,43
|BIST SINAİ
|148.414
|-0,08
|BIST GIDA, İÇECEK
|158.146
|0,75
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.174
|-0,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|89.211
|0,36
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.003
|-0,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.235
|-0,76
|BIST METAL ANA
|263.882
|-0,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|194.432
|-0,73
|BIST MADENCİLİK
|114.788
|4,37
|BIST HİZMETLER
|92.646
|-0,36
|BIST ELEKTRİK
|5.001
|-0,52
|BIST ULAŞTIRMA
|180.712
|-0,93
|BIST TURİZM
|13.711
|-0,59
|BIST TİCARET
|248.408
|-0,50
|BIST İLETİŞİM
|37.978
|-0,69
|BIST SPOR
|54.740
|1,04
|BIST İNŞAAT
|108.968
|1,96
|BIST MALİ
|148.327
|-1,07
|BIST BANKA
|178.718
|-1,29
|BIST SİGORTA
|389.193
|0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|91.899
|-4,83
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|106.807
|-0,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.502
|-0,72
|BIST TEKNOLOJİ
|114.236
|0,12
|BIST BİLİŞİM
|40.429
|0,88
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.027
|-1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA