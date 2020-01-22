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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 142.735 1,43
BIST SINAİ 148.414 -0,08
BIST GIDA, İÇECEK 158.146 0,75
BIST TEKSTIL, DERİ 52.

22.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:46
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 142.735 1,43
BIST SINAİ 148.414 -0,08
BIST GIDA, İÇECEK 158.146 0,75
BIST TEKSTIL, DERİ 52.174 -0,40
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 89.211 0,36
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.003 -0,20
BIST TAŞ, TOPRAK 88.235 -0,76
BIST METAL ANA 263.882 -0,87
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 194.432 -0,73
BIST MADENCİLİK 114.788 4,37
BIST HİZMETLER 92.646 -0,36
BIST ELEKTRİK 5.001 -0,52
BIST ULAŞTIRMA 180.712 -0,93
BIST TURİZM 13.711 -0,59
BIST TİCARET 248.408 -0,50
BIST İLETİŞİM 37.978 -0,69
BIST SPOR 54.740 1,04
BIST İNŞAAT 108.968 1,96
BIST MALİ 148.327 -1,07
BIST BANKA 178.718 -1,29
BIST SİGORTA 389.193 0,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.899 -4,83
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 106.807 -0,76
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.502 -0,72
BIST TEKNOLOJİ 114.236 0,12
BIST BİLİŞİM 40.429 0,88
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 58.027 -1,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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