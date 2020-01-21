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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 140.721 1,94
BIST SINAİ 148.532 0,72
BIST GIDA, İÇECEK 156.973 0,53
BIST TEKSTIL, DERİ 52.

21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 140.721 1,94
BIST SINAİ 148.532 0,72
BIST GIDA, İÇECEK 156.973 0,53
BIST TEKSTIL, DERİ 52.383 0,62
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.886 1,28
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.245 0,37
BIST TAŞ, TOPRAK 88.914 0,76
BIST METAL ANA 266.200 1,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 195.854 0,95
BIST MADENCİLİK 109.984 0,01
BIST HİZMETLER 92.976 1,17
BIST ELEKTRİK 5.027 2,70
BIST ULAŞTIRMA 182.403 -0,63
BIST TURİZM 13.792 5,13
BIST TİCARET 249.645 1,10
BIST İLETİŞİM 38.240 2,27
BIST SPOR 54.175 1,14
BIST İNŞAAT 106.869 -0,04
BIST MALİ 149.936 1,07
BIST BANKA 181.051 1,01
BIST SİGORTA 388.260 1,19
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 96.560 3,06
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 107.621 0,72
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.833 2,53
BIST TEKNOLOJİ 114.096 0,67
BIST BİLİŞİM 40.078 2,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 58.704 0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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