Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 140.721 1,94
BIST SINAİ 148.532 0,72
BIST GIDA, İÇECEK 156.973 0,53
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|140.721
|1,94
|BIST SINAİ
|148.532
|0,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|156.973
|0,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.383
|0,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.886
|1,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.245
|0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|88.914
|0,76
|BIST METAL ANA
|266.200
|1,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|195.854
|0,95
|BIST MADENCİLİK
|109.984
|0,01
|BIST HİZMETLER
|92.976
|1,17
|BIST ELEKTRİK
|5.027
|2,70
|BIST ULAŞTIRMA
|182.403
|-0,63
|BIST TURİZM
|13.792
|5,13
|BIST TİCARET
|249.645
|1,10
|BIST İLETİŞİM
|38.240
|2,27
|BIST SPOR
|54.175
|1,14
|BIST İNŞAAT
|106.869
|-0,04
|BIST MALİ
|149.936
|1,07
|BIST BANKA
|181.051
|1,01
|BIST SİGORTA
|388.260
|1,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|96.560
|3,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|107.621
|0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.833
|2,53
|BIST TEKNOLOJİ
|114.096
|0,67
|BIST BİLİŞİM
|40.078
|2,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.704
|0,78
Kaynak: AA