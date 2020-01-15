Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 132.931 0,40
BIST SINAİ 144.990 -0,56
BIST GIDA, İÇECEK 150.873 0,28
BIST TEKSTIL, DERİ 51.
15.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|132.931
|0,40
|BIST SINAİ
|144.990
|-0,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|150.873
|0,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.228
|-0,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|85.781
|-0,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.600
|-0,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|86.915
|-0,19
|BIST METAL ANA
|254.031
|-1,69
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|190.254
|-0,15
|BIST MADENCİLİK
|108.533
|0,15
|BIST HİZMETLER
|91.465
|-0,28
|BIST ELEKTRİK
|4.892
|-0,61
|BIST ULAŞTIRMA
|181.572
|-0,67
|BIST TURİZM
|13.444
|2,20
|BIST TİCARET
|245.600
|0,80
|BIST İLETİŞİM
|37.445
|-1,57
|BIST SPOR
|53.864
|1,55
|BIST İNŞAAT
|105.510
|-1,68
|BIST MALİ
|145.380
|-0,08
|BIST BANKA
|174.895
|-0,54
|BIST SİGORTA
|382.924
|2,48
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.560
|-0,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.871
|0,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.558
|0,43
|BIST TEKNOLOJİ
|110.308
|-0,60
|BIST BİLİŞİM
|36.608
|1,09
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.625
|-0,51
Kaynak: AA