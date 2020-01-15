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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 132.931 0,40
BIST SINAİ 144.990 -0,56
BIST GIDA, İÇECEK 150.873 0,28
BIST TEKSTIL, DERİ 51.

15.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:36
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 132.931 0,40
BIST SINAİ 144.990 -0,56
BIST GIDA, İÇECEK 150.873 0,28
BIST TEKSTIL, DERİ 51.228 -0,05
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 85.781 -0,87
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.600 -0,56
BIST TAŞ, TOPRAK 86.915 -0,19
BIST METAL ANA 254.031 -1,69
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 190.254 -0,15
BIST MADENCİLİK 108.533 0,15
BIST HİZMETLER 91.465 -0,28
BIST ELEKTRİK 4.892 -0,61
BIST ULAŞTIRMA 181.572 -0,67
BIST TURİZM 13.444 2,20
BIST TİCARET 245.600 0,80
BIST İLETİŞİM 37.445 -1,57
BIST SPOR 53.864 1,55
BIST İNŞAAT 105.510 -1,68
BIST MALİ 145.380 -0,08
BIST BANKA 174.895 -0,54
BIST SİGORTA 382.924 2,48
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.560 -0,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 105.871 0,45
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.558 0,43
BIST TEKNOLOJİ 110.308 -0,60
BIST BİLİŞİM 36.608 1,09
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 56.625 -0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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