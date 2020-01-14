Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 132.395 1,09
BIST SINAİ 145.807 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 150.454 2,22
BIST TEKSTIL, DERİ 51.
14.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|132.395
|1,09
|BIST SINAİ
|145.807
|0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|150.454
|2,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|51.254
|3,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.534
|-0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.281
|-0,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|87.083
|0,72
|BIST METAL ANA
|258.410
|0,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|190.536
|1,31
|BIST MADENCİLİK
|108.376
|-0,84
|BIST HİZMETLER
|91.724
|1,39
|BIST ELEKTRİK
|4.922
|1,21
|BIST ULAŞTIRMA
|182.793
|-0,16
|BIST TURİZM
|13.154
|-0,79
|BIST TİCARET
|243.658
|1,96
|BIST İLETİŞİM
|38.044
|2,04
|BIST SPOR
|53.041
|-1,08
|BIST İNŞAAT
|107.309
|2,81
|BIST MALİ
|145.490
|0,72
|BIST BANKA
|175.841
|1,20
|BIST SİGORTA
|373.656
|1,89
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.028
|0,87
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.394
|0,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.372
|-0,46
|BIST TEKNOLOJİ
|110.977
|1,80
|BIST BİLİŞİM
|36.214
|2,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.917
|2,89
Kaynak: AA