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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 132.395 1,09
BIST SINAİ 145.807 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 150.454 2,22
BIST TEKSTIL, DERİ 51.

14.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:44
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 132.395 1,09
BIST SINAİ 145.807 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 150.454 2,22
BIST TEKSTIL, DERİ 51.254 3,20
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 86.534 -0,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.281 -0,06
BIST TAŞ, TOPRAK 87.083 0,72
BIST METAL ANA 258.410 0,73
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 190.536 1,31
BIST MADENCİLİK 108.376 -0,84
BIST HİZMETLER 91.724 1,39
BIST ELEKTRİK 4.922 1,21
BIST ULAŞTIRMA 182.793 -0,16
BIST TURİZM 13.154 -0,79
BIST TİCARET 243.658 1,96
BIST İLETİŞİM 38.044 2,04
BIST SPOR 53.041 -1,08
BIST İNŞAAT 107.309 2,81
BIST MALİ 145.490 0,72
BIST BANKA 175.841 1,20
BIST SİGORTA 373.656 1,89
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.028 0,87
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 105.394 0,16
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.372 -0,46
BIST TEKNOLOJİ 110.977 1,80
BIST BİLİŞİM 36.214 2,32
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 56.917 2,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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