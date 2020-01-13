Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 130.962 1,71
BIST SINAİ 144.731 1,69
BIST GIDA, İÇECEK 147.192 0,85
BIST TEKSTIL, DERİ 49.
13.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|130.962
|1,71
|BIST SINAİ
|144.731
|1,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|147.192
|0,85
|BIST TEKSTIL, DERİ
|49.666
|3,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|86.912
|3,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.359
|1,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|86.464
|1,17
|BIST METAL ANA
|256.548
|2,92
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|188.064
|1,05
|BIST MADENCİLİK
|109.290
|1,47
|BIST HİZMETLER
|90.470
|1,26
|BIST ELEKTRİK
|4.863
|1,61
|BIST ULAŞTIRMA
|183.083
|4,20
|BIST TURİZM
|13.259
|1,74
|BIST TİCARET
|238.979
|0,24
|BIST İLETİŞİM
|37.282
|0,12
|BIST SPOR
|53.618
|6,12
|BIST İNŞAAT
|104.372
|0,87
|BIST MALİ
|144.443
|1,57
|BIST BANKA
|173.754
|1,45
|BIST SİGORTA
|366.723
|1,96
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.303
|1,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.225
|1,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.574
|3,98
|BIST TEKNOLOJİ
|109.010
|1,14
|BIST BİLİŞİM
|35.394
|1,51
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|55.318
|3,48
Kaynak: AA