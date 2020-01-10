Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 128.763 1,55
BIST SINAİ 142.332 0,18
BIST GIDA, İÇECEK 145.957 0,91
BIST TEKSTIL, DERİ 47.
10.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:56
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|128.763
|1,55
|BIST SINAİ
|142.332
|0,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|145.957
|0,91
|BIST TEKSTIL, DERİ
|47.905
|0,79
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|84.110
|1,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.676
|0,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.468
|0,19
|BIST METAL ANA
|249.261
|0,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|186.117
|-0,30
|BIST MADENCİLİK
|107.710
|-2,45
|BIST HİZMETLER
|89.343
|0,20
|BIST ELEKTRİK
|4.786
|1,59
|BIST ULAŞTIRMA
|175.703
|0,84
|BIST TURİZM
|13.032
|6,45
|BIST TİCARET
|238.395
|0,35
|BIST İLETİŞİM
|37.239
|-0,79
|BIST SPOR
|50.526
|1,32
|BIST İNŞAAT
|103.474
|-0,75
|BIST MALİ
|142.205
|1,42
|BIST BANKA
|171.271
|1,56
|BIST SİGORTA
|359.689
|0,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.383
|-0,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.967
|1,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|41.906
|2,24
|BIST TEKNOLOJİ
|107.782
|-0,58
|BIST BİLİŞİM
|34.866
|-0,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|53.456
|-0,52
Kaynak: AA