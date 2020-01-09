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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 126.801 5,04
BIST SINAİ 142.075 3,83
BIST GIDA, İÇECEK 144.647 3,61
BIST TEKSTIL, DERİ 47.

09.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:36
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 126.801 5,04
BIST SINAİ 142.075 3,83
BIST GIDA, İÇECEK 144.647 3,61
BIST TEKSTIL, DERİ 47.529 5,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 83.111 6,43
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.082 4,30
BIST TAŞ, TOPRAK 85.307 5,06
BIST METAL ANA 248.357 3,93
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 186.678 3,46
BIST MADENCİLİK 110.412 0,65
BIST HİZMETLER 89.169 4,04
BIST ELEKTRİK 4.712 6,54
BIST ULAŞTIRMA 174.244 5,21
BIST TURİZM 12.242 6,46
BIST TİCARET 237.559 1,60
BIST İLETİŞİM 37.537 5,95
BIST SPOR 49.866 5,87
BIST İNŞAAT 104.253 3,00
BIST MALİ 140.210 5,57
BIST BANKA 168.645 6,75
BIST SİGORTA 359.446 1,55
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.835 6,39
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.758 4,02
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.988 5,03
BIST TEKNOLOJİ 108.406 3,64
BIST BİLİŞİM 34.903 5,58
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 53.736 4,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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