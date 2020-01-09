Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 126.801 5,04
BIST SINAİ 142.075 3,83
BIST GIDA, İÇECEK 144.647 3,61
BIST TEKSTIL, DERİ 47.
09.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|126.801
|5,04
|BIST SINAİ
|142.075
|3,83
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.647
|3,61
|BIST TEKSTIL, DERİ
|47.529
|5,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|83.111
|6,43
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.082
|4,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.307
|5,06
|BIST METAL ANA
|248.357
|3,93
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|186.678
|3,46
|BIST MADENCİLİK
|110.412
|0,65
|BIST HİZMETLER
|89.169
|4,04
|BIST ELEKTRİK
|4.712
|6,54
|BIST ULAŞTIRMA
|174.244
|5,21
|BIST TURİZM
|12.242
|6,46
|BIST TİCARET
|237.559
|1,60
|BIST İLETİŞİM
|37.537
|5,95
|BIST SPOR
|49.866
|5,87
|BIST İNŞAAT
|104.253
|3,00
|BIST MALİ
|140.210
|5,57
|BIST BANKA
|168.645
|6,75
|BIST SİGORTA
|359.446
|1,55
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.835
|6,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.758
|4,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.988
|5,03
|BIST TEKNOLOJİ
|108.406
|3,64
|BIST BİLİŞİM
|34.903
|5,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|53.736
|4,78
Kaynak: AA