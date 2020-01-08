Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.719 -0,83
BIST SINAİ 136.828 -0,67
BIST GIDA, İÇECEK 139.607 -0,27
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
08.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.719
|-0,83
|BIST SINAİ
|136.828
|-0,67
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.607
|-0,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.058
|-0,32
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|78.093
|-0,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.129
|-1,45
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.199
|-1,45
|BIST METAL ANA
|238.964
|0,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|180.432
|-0,31
|BIST MADENCİLİK
|109.695
|-1,48
|BIST HİZMETLER
|85.708
|-0,41
|BIST ELEKTRİK
|4.422
|-0,04
|BIST ULAŞTIRMA
|165.611
|-1,13
|BIST TURİZM
|11.498
|-1,92
|BIST TİCARET
|233.810
|0,10
|BIST İLETİŞİM
|35.431
|-0,09
|BIST SPOR
|47.100
|-2,74
|BIST İNŞAAT
|101.217
|-1,18
|BIST MALİ
|132.812
|1,05
|BIST BANKA
|157.987
|2,41
|BIST SİGORTA
|353.968
|-0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|77.861
|-2,87
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.787
|-0,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.024
|-2,14
|BIST TEKNOLOJİ
|104.599
|-0,82
|BIST BİLİŞİM
|33.057
|-1,25
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|51.286
|-2,24
Kaynak: AA