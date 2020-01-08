08.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 120.719 -0,83 BIST SINAİ 136.828 -0,67 BIST GIDA, İÇECEK 139.607 -0,27 BIST TEKSTIL, DERİ 45.058 -0,32 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 78.093 -0,19 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.129 -1,45 BIST TAŞ, TOPRAK 81.199 -1,45 BIST METAL ANA 238.964 0,16 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 180.432 -0,31 BIST MADENCİLİK 109.695 -1,48 BIST HİZMETLER 85.708 -0,41 BIST ELEKTRİK 4.422 -0,04 BIST ULAŞTIRMA 165.611 -1,13 BIST TURİZM 11.498 -1,92 BIST TİCARET 233.810 0,10 BIST İLETİŞİM 35.431 -0,09 BIST SPOR 47.100 -2,74 BIST İNŞAAT 101.217 -1,18 BIST MALİ 132.812 1,05 BIST BANKA 157.987 2,41 BIST SİGORTA 353.968 -0,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.861 -2,87 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.787 -0,11 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.024 -2,14 BIST TEKNOLOJİ 104.599 -0,82 BIST BİLİŞİM 33.057 -1,25 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 51.286 -2,24

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)