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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.719 -0,83
BIST SINAİ 136.828 -0,67
BIST GIDA, İÇECEK 139.607 -0,27
BIST TEKSTIL, DERİ 45.

08.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:36
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.719 -0,83
BIST SINAİ 136.828 -0,67
BIST GIDA, İÇECEK 139.607 -0,27
BIST TEKSTIL, DERİ 45.058 -0,32
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 78.093 -0,19
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.129 -1,45
BIST TAŞ, TOPRAK 81.199 -1,45
BIST METAL ANA 238.964 0,16
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 180.432 -0,31
BIST MADENCİLİK 109.695 -1,48
BIST HİZMETLER 85.708 -0,41
BIST ELEKTRİK 4.422 -0,04
BIST ULAŞTIRMA 165.611 -1,13
BIST TURİZM 11.498 -1,92
BIST TİCARET 233.810 0,10
BIST İLETİŞİM 35.431 -0,09
BIST SPOR 47.100 -2,74
BIST İNŞAAT 101.217 -1,18
BIST MALİ 132.812 1,05
BIST BANKA 157.987 2,41
BIST SİGORTA 353.968 -0,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.861 -2,87
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.787 -0,11
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.024 -2,14
BIST TEKNOLOJİ 104.599 -0,82
BIST BİLİŞİM 33.057 -1,25
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 51.286 -2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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