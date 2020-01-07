Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.731 3,47
BIST SINAİ 137.756 1,25
BIST GIDA, İÇECEK 139.985 3,73
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
07.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.731
|3,47
|BIST SINAİ
|137.756
|1,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.985
|3,73
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.203
|3,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|78.240
|1,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.821
|0,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.395
|2,08
|BIST METAL ANA
|238.592
|0,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|180.995
|1,31
|BIST MADENCİLİK
|111.338
|-0,02
|BIST HİZMETLER
|86.063
|1,31
|BIST ELEKTRİK
|4.424
|1,99
|BIST ULAŞTIRMA
|167.509
|-0,05
|BIST TURİZM
|11.724
|3,82
|BIST TİCARET
|233.587
|1,44
|BIST İLETİŞİM
|35.461
|1,41
|BIST SPOR
|48.427
|3,38
|BIST İNŞAAT
|102.424
|1,91
|BIST MALİ
|131.431
|1,23
|BIST BANKA
|154.271
|1,12
|BIST SİGORTA
|354.811
|-0,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|80.160
|3,17
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.896
|1,15
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.879
|2,46
|BIST TEKNOLOJİ
|105.461
|1,60
|BIST BİLİŞİM
|33.477
|1,93
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.462
|2,69
Kaynak: AA