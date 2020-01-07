07.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:42

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 121.731 3,47 BIST SINAİ 137.756 1,25 BIST GIDA, İÇECEK 139.985 3,73 BIST TEKSTIL, DERİ 45.203 3,13 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 78.240 1,07 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.821 0,65 BIST TAŞ, TOPRAK 82.395 2,08 BIST METAL ANA 238.592 0,58 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 180.995 1,31 BIST MADENCİLİK 111.338 -0,02 BIST HİZMETLER 86.063 1,31 BIST ELEKTRİK 4.424 1,99 BIST ULAŞTIRMA 167.509 -0,05 BIST TURİZM 11.724 3,82 BIST TİCARET 233.587 1,44 BIST İLETİŞİM 35.461 1,41 BIST SPOR 48.427 3,38 BIST İNŞAAT 102.424 1,91 BIST MALİ 131.431 1,23 BIST BANKA 154.271 1,12 BIST SİGORTA 354.811 -0,07 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 80.160 3,17 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.896 1,15 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.879 2,46 BIST TEKNOLOJİ 105.461 1,60 BIST BİLİŞİM 33.477 1,93 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.462 2,69

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)