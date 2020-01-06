06.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:42

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 117.650 -3,29 BIST SINAİ 136.049 -1,68 BIST GIDA, İÇECEK 134.952 -3,11 BIST TEKSTIL, DERİ 43.831 -3,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 77.414 -1,77 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.062 -2,28 BIST TAŞ, TOPRAK 80.714 -4,20 BIST METAL ANA 237.227 -1,46 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 178.647 -0,67 BIST MADENCİLİK 111.365 3,32 BIST HİZMETLER 84.948 -2,20 BIST ELEKTRİK 4.338 -3,03 BIST ULAŞTIRMA 167.598 -4,59 BIST TURİZM 11.292 -3,73 BIST TİCARET 230.273 -1,02 BIST İLETİŞİM 34.969 -1,27 BIST SPOR 46.846 -4,35 BIST İNŞAAT 100.506 -2,15 BIST MALİ 129.828 -2,64 BIST BANKA 152.569 -2,93 BIST SİGORTA 355.055 -1,10 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.698 -5,52 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.776 -2,30 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.922 -2,09 BIST TEKNOLOJİ 103.804 -0,61 BIST BİLİŞİM 32.843 -4,87 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 51.088 -2,74

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)