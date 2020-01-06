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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 117.650 -3,29
BIST SINAİ 136.049 -1,68
BIST GIDA, İÇECEK 134.952 -3,11
BIST TEKSTIL, DERİ 43.

06.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:42
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 117.650 -3,29
BIST SINAİ 136.049 -1,68
BIST GIDA, İÇECEK 134.952 -3,11
BIST TEKSTIL, DERİ 43.831 -3,53
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 77.414 -1,77
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.062 -2,28
BIST TAŞ, TOPRAK 80.714 -4,20
BIST METAL ANA 237.227 -1,46
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 178.647 -0,67
BIST MADENCİLİK 111.365 3,32
BIST HİZMETLER 84.948 -2,20
BIST ELEKTRİK 4.338 -3,03
BIST ULAŞTIRMA 167.598 -4,59
BIST TURİZM 11.292 -3,73
BIST TİCARET 230.273 -1,02
BIST İLETİŞİM 34.969 -1,27
BIST SPOR 46.846 -4,35
BIST İNŞAAT 100.506 -2,15
BIST MALİ 129.828 -2,64
BIST BANKA 152.569 -2,93
BIST SİGORTA 355.055 -1,10
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 77.698 -5,52
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.776 -2,30
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.922 -2,09
BIST TEKNOLOJİ 103.804 -0,61
BIST BİLİŞİM 32.843 -4,87
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 51.088 -2,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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