Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 117.650 -3,29
BIST SINAİ 136.049 -1,68
BIST GIDA, İÇECEK 134.952 -3,11
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
06.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|117.650
|-3,29
|BIST SINAİ
|136.049
|-1,68
|BIST GIDA, İÇECEK
|134.952
|-3,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.831
|-3,53
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|77.414
|-1,77
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.062
|-2,28
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.714
|-4,20
|BIST METAL ANA
|237.227
|-1,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|178.647
|-0,67
|BIST MADENCİLİK
|111.365
|3,32
|BIST HİZMETLER
|84.948
|-2,20
|BIST ELEKTRİK
|4.338
|-3,03
|BIST ULAŞTIRMA
|167.598
|-4,59
|BIST TURİZM
|11.292
|-3,73
|BIST TİCARET
|230.273
|-1,02
|BIST İLETİŞİM
|34.969
|-1,27
|BIST SPOR
|46.846
|-4,35
|BIST İNŞAAT
|100.506
|-2,15
|BIST MALİ
|129.828
|-2,64
|BIST BANKA
|152.569
|-2,93
|BIST SİGORTA
|355.055
|-1,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|77.698
|-5,52
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.776
|-2,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.922
|-2,09
|BIST TEKNOLOJİ
|103.804
|-0,61
|BIST BİLİŞİM
|32.843
|-4,87
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|51.088
|-2,74
Kaynak: AA