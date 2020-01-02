Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 125.955 0,76
BIST SINAİ 140.945 1,29
BIST GIDA, İÇECEK 141.541 1,17
BIST TEKSTIL, DERİ 46.
02.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|125.955
|0,76
|BIST SINAİ
|140.945
|1,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.541
|1,17
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.670
|1,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|80.592
|0,64
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.336
|1,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|86.828
|0,68
|BIST METAL ANA
|245.807
|1,32
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|182.014
|0,30
|BIST MADENCİLİK
|108.199
|5,51
|BIST HİZMETLER
|88.294
|1,13
|BIST ELEKTRİK
|4.643
|1,94
|BIST ULAŞTIRMA
|182.379
|1,94
|BIST TURİZM
|12.247
|3,12
|BIST TİCARET
|232.415
|0,10
|BIST İLETİŞİM
|35.981
|1,70
|BIST SPOR
|50.610
|4,56
|BIST İNŞAAT
|103.659
|0,23
|BIST MALİ
|136.945
|1,34
|BIST BANKA
|162.209
|1,27
|BIST SİGORTA
|362.030
|1,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.475
|4,82
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.087
|1,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.902
|1,04
|BIST TEKNOLOJİ
|104.733
|2,56
|BIST BİLİŞİM
|35.438
|1,37
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|54.683
|-1,08
Kaynak: AA