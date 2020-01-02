02.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 125.955 0,76 BIST SINAİ 140.945 1,29 BIST GIDA, İÇECEK 141.541 1,17 BIST TEKSTIL, DERİ 46.670 1,20 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 80.592 0,64 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.336 1,25 BIST TAŞ, TOPRAK 86.828 0,68 BIST METAL ANA 245.807 1,32 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 182.014 0,30 BIST MADENCİLİK 108.199 5,51 BIST HİZMETLER 88.294 1,13 BIST ELEKTRİK 4.643 1,94 BIST ULAŞTIRMA 182.379 1,94 BIST TURİZM 12.247 3,12 BIST TİCARET 232.415 0,10 BIST İLETİŞİM 35.981 1,70 BIST SPOR 50.610 4,56 BIST İNŞAAT 103.659 0,23 BIST MALİ 136.945 1,34 BIST BANKA 162.209 1,27 BIST SİGORTA 362.030 1,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 83.475 4,82 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.087 1,45 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.902 1,04 BIST TEKNOLOJİ 104.733 2,56 BIST BİLİŞİM 35.438 1,37 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 54.683 -1,08

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)