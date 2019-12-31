Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 125.002 0,09
BIST SINAİ 139.153 0,07
BIST GIDA, İÇECEK 139.907 -2,04
BIST TEKSTIL, DERİ 46.
31.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|125.002
|0,09
|BIST SINAİ
|139.153
|0,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.907
|-2,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.118
|-0,84
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|80.079
|3,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.835
|0,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|86.238
|0,63
|BIST METAL ANA
|242.615
|0,08
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|181.470
|0,98
|BIST MADENCİLİK
|102.546
|0,23
|BIST HİZMETLER
|87.309
|-0,02
|BIST ELEKTRİK
|4.554
|0,77
|BIST ULAŞTIRMA
|178.903
|1,16
|BIST TURİZM
|11.876
|0,91
|BIST TİCARET
|232.192
|-0,09
|BIST İLETİŞİM
|35.380
|-0,69
|BIST SPOR
|48.402
|-1,96
|BIST İNŞAAT
|103.422
|-0,16
|BIST MALİ
|135.131
|-0,62
|BIST BANKA
|160.169
|-0,70
|BIST SİGORTA
|357.797
|-2,53
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|79.635
|-2,66
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|100.627
|-0,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.481
|-0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|102.115
|1,81
|BIST BİLİŞİM
|34.960
|0,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|55.281
|-0,18
Kaynak: AA