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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 124.895 1,85
BIST SINAİ 139.061 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 142.824 0,69
BIST TEKSTIL, DERİ 46.

30.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:40
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 124.895 1,85
BIST SINAİ 139.061 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 142.824 0,69
BIST TEKSTIL, DERİ 46.507 2,66
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 77.206 4,83
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 119.654 0,44
BIST TAŞ, TOPRAK 85.702 1,44
BIST METAL ANA 242.432 1,27
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.712 0,65
BIST MADENCİLİK 102.308 -1,82
BIST HİZMETLER 87.330 0,49
BIST ELEKTRİK 4.519 -1,83
BIST ULAŞTIRMA 176.855 1,87
BIST TURİZM 11.770 1,23
BIST TİCARET 232.406 0,21
BIST İLETİŞİM 35.626 -0,11
BIST SPOR 49.369 -4,30
BIST İNŞAAT 103.592 2,54
BIST MALİ 135.977 1,44
BIST BANKA 161.299 1,46
BIST SİGORTA 367.089 0,48
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.811 0,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.073 1,21
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 40.559 2,63
BIST TEKNOLOJİ 100.301 3,24
BIST BİLİŞİM 34.644 1,50
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 55.382 3,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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