Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 124.895 1,85
BIST SINAİ 139.061 0,74
BIST GIDA, İÇECEK 142.824 0,69
BIST TEKSTIL, DERİ 46.
30.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|124.895
|1,85
|BIST SINAİ
|139.061
|0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|142.824
|0,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.507
|2,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|77.206
|4,83
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.654
|0,44
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.702
|1,44
|BIST METAL ANA
|242.432
|1,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|179.712
|0,65
|BIST MADENCİLİK
|102.308
|-1,82
|BIST HİZMETLER
|87.330
|0,49
|BIST ELEKTRİK
|4.519
|-1,83
|BIST ULAŞTIRMA
|176.855
|1,87
|BIST TURİZM
|11.770
|1,23
|BIST TİCARET
|232.406
|0,21
|BIST İLETİŞİM
|35.626
|-0,11
|BIST SPOR
|49.369
|-4,30
|BIST İNŞAAT
|103.592
|2,54
|BIST MALİ
|135.977
|1,44
|BIST BANKA
|161.299
|1,46
|BIST SİGORTA
|367.089
|0,48
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.811
|0,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.073
|1,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.559
|2,63
|BIST TEKNOLOJİ
|100.301
|3,24
|BIST BİLİŞİM
|34.644
|1,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|55.382
|3,30
Kaynak: AA