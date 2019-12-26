Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.273 0,71
BIST SINAİ 137.609 0,36
BIST GIDA, İÇECEK 140.638 0,58
BIST TEKSTIL, DERİ 44.
26.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|123.273
|0,71
|BIST SINAİ
|137.609
|0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|140.638
|0,58
|BIST TEKSTIL, DERİ
|44.907
|-0,61
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.909
|0,88
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|119.391
|0,57
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.711
|0,50
|BIST METAL ANA
|236.370
|0,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|178.652
|0,32
|BIST MADENCİLİK
|104.716
|-1,21
|BIST HİZMETLER
|86.989
|0,47
|BIST ELEKTRİK
|4.703
|0,30
|BIST ULAŞTIRMA
|173.685
|-0,13
|BIST TURİZM
|11.445
|0,91
|BIST TİCARET
|231.277
|0,81
|BIST İLETİŞİM
|35.721
|0,71
|BIST SPOR
|52.789
|-1,09
|BIST İNŞAAT
|101.233
|0,96
|BIST MALİ
|134.093
|0,19
|BIST BANKA
|159.206
|0,16
|BIST SİGORTA
|364.022
|0,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.161
|10,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|99.966
|-0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.172
|0,17
|BIST TEKNOLOJİ
|97.769
|0,68
|BIST BİLİŞİM
|34.786
|2,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.539
|-0,30
Kaynak: AA