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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.405 0,96
BIST SINAİ 137.117 0,16
BIST GIDA, İÇECEK 139.832 0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 45.

25.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:34
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.405 0,96
BIST SINAİ 137.117 0,16
BIST GIDA, İÇECEK 139.832 0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 45.183 0,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.275 0,26
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.711 -0,18
BIST TAŞ, TOPRAK 84.288 1,39
BIST METAL ANA 235.290 -0,26
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 178.088 0,34
BIST MADENCİLİK 106.002 0,50
BIST HİZMETLER 86.579 0,04
BIST ELEKTRİK 4.688 -0,91
BIST ULAŞTIRMA 173.903 0,16
BIST TURİZM 11.342 1,57
BIST TİCARET 229.411 0,02
BIST İLETİŞİM 35.470 0,22
BIST SPOR 53.368 0,26
BIST İNŞAAT 100.275 -0,14
BIST MALİ 133.833 0,37
BIST BANKA 158.950 0,21
BIST SİGORTA 363.210 0,20
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 74.395 2,67
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 99.998 0,57
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.104 0,23
BIST TEKNOLOJİ 97.111 1,06
BIST BİLİŞİM 33.989 2,29
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.696 -0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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