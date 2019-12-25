Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 122.405 0,96
BIST SINAİ 137.117 0,16
BIST GIDA, İÇECEK 139.832 0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
25.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|122.405
|0,96
|BIST SINAİ
|137.117
|0,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.832
|0,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.183
|0,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.275
|0,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.711
|-0,18
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.288
|1,39
|BIST METAL ANA
|235.290
|-0,26
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|178.088
|0,34
|BIST MADENCİLİK
|106.002
|0,50
|BIST HİZMETLER
|86.579
|0,04
|BIST ELEKTRİK
|4.688
|-0,91
|BIST ULAŞTIRMA
|173.903
|0,16
|BIST TURİZM
|11.342
|1,57
|BIST TİCARET
|229.411
|0,02
|BIST İLETİŞİM
|35.470
|0,22
|BIST SPOR
|53.368
|0,26
|BIST İNŞAAT
|100.275
|-0,14
|BIST MALİ
|133.833
|0,37
|BIST BANKA
|158.950
|0,21
|BIST SİGORTA
|363.210
|0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|74.395
|2,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|99.998
|0,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.104
|0,23
|BIST TEKNOLOJİ
|97.111
|1,06
|BIST BİLİŞİM
|33.989
|2,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.696
|-0,81
Kaynak: AA