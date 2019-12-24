Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.242 0,76
BIST SINAİ 136.902 0,78
BIST GIDA, İÇECEK 139.045 1,73
BIST TEKSTIL, DERİ 44.
24.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.242
|0,76
|BIST SINAİ
|136.902
|0,78
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.045
|1,73
|BIST TEKSTIL, DERİ
|44.983
|2,54
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.089
|0,77
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.920
|0,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.135
|1,03
|BIST METAL ANA
|235.909
|0,44
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|177.481
|0,20
|BIST MADENCİLİK
|105.477
|2,15
|BIST HİZMETLER
|86.540
|1,04
|BIST ELEKTRİK
|4.732
|0,40
|BIST ULAŞTIRMA
|173.633
|1,23
|BIST TURİZM
|11.167
|1,59
|BIST TİCARET
|229.361
|1,01
|BIST İLETİŞİM
|35.392
|1,20
|BIST SPOR
|53.231
|-0,80
|BIST İNŞAAT
|100.417
|1,36
|BIST MALİ
|133.346
|0,89
|BIST BANKA
|158.616
|0,98
|BIST SİGORTA
|362.480
|0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|72.462
|6,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|99.436
|0,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.016
|0,64
|BIST TEKNOLOJİ
|96.094
|1,78
|BIST BİLİŞİM
|33.229
|1,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|53.128
|1,18
Kaynak: AA