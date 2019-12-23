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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.325 0,33
BIST SINAİ 135.841 1,26
BIST GIDA, İÇECEK 136.686 1,68
BIST TEKSTIL, DERİ 43.

23.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:36
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.325 0,33
BIST SINAİ 135.841 1,26
BIST GIDA, İÇECEK 136.686 1,68
BIST TEKSTIL, DERİ 43.868 0,54
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.540 -0,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.306 1,92
BIST TAŞ, TOPRAK 82.290 1,05
BIST METAL ANA 234.868 0,89
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 177.120 1,70
BIST MADENCİLİK 103.261 -1,69
BIST HİZMETLER 85.651 0,68
BIST ELEKTRİK 4.713 2,24
BIST ULAŞTIRMA 171.529 0,63
BIST TURİZM 10.992 -0,18
BIST TİCARET 227.057 0,63
BIST İLETİŞİM 34.974 0,41
BIST SPOR 53.660 -2,27
BIST İNŞAAT 99.067 -0,01
BIST MALİ 132.175 0,90
BIST BANKA 157.070 0,69
BIST SİGORTA 360.085 0,68
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.155 -0,46
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.818 1,42
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.767 0,38
BIST TEKNOLOJİ 94.415 0,64
BIST BİLİŞİM 32.709 1,09
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.507 0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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