23.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 120.325 0,33 BIST SINAİ 135.841 1,26 BIST GIDA, İÇECEK 136.686 1,68 BIST TEKSTIL, DERİ 43.868 0,54 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.540 -0,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.306 1,92 BIST TAŞ, TOPRAK 82.290 1,05 BIST METAL ANA 234.868 0,89 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 177.120 1,70 BIST MADENCİLİK 103.261 -1,69 BIST HİZMETLER 85.651 0,68 BIST ELEKTRİK 4.713 2,24 BIST ULAŞTIRMA 171.529 0,63 BIST TURİZM 10.992 -0,18 BIST TİCARET 227.057 0,63 BIST İLETİŞİM 34.974 0,41 BIST SPOR 53.660 -2,27 BIST İNŞAAT 99.067 -0,01 BIST MALİ 132.175 0,90 BIST BANKA 157.070 0,69 BIST SİGORTA 360.085 0,68 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.155 -0,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.818 1,42 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.767 0,38 BIST TEKNOLOJİ 94.415 0,64 BIST BİLİŞİM 32.709 1,09 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.507 0,87

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)