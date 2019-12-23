Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.325 0,33
BIST SINAİ 135.841 1,26
BIST GIDA, İÇECEK 136.686 1,68
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
23.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.325
|0,33
|BIST SINAİ
|135.841
|1,26
|BIST GIDA, İÇECEK
|136.686
|1,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.868
|0,54
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|71.540
|-0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.306
|1,92
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.290
|1,05
|BIST METAL ANA
|234.868
|0,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|177.120
|1,70
|BIST MADENCİLİK
|103.261
|-1,69
|BIST HİZMETLER
|85.651
|0,68
|BIST ELEKTRİK
|4.713
|2,24
|BIST ULAŞTIRMA
|171.529
|0,63
|BIST TURİZM
|10.992
|-0,18
|BIST TİCARET
|227.057
|0,63
|BIST İLETİŞİM
|34.974
|0,41
|BIST SPOR
|53.660
|-2,27
|BIST İNŞAAT
|99.067
|-0,01
|BIST MALİ
|132.175
|0,90
|BIST BANKA
|157.070
|0,69
|BIST SİGORTA
|360.085
|0,68
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.155
|-0,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.818
|1,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.767
|0,38
|BIST TEKNOLOJİ
|94.415
|0,64
|BIST BİLİŞİM
|32.709
|1,09
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.507
|0,87
Kaynak: AA