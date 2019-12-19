Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.048 1,70
BIST SINAİ 132.618 0,44
BIST GIDA, İÇECEK 134.730 0,58
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
19.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.048
|1,70
|BIST SINAİ
|132.618
|0,44
|BIST GIDA, İÇECEK
|134.730
|0,58
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.393
|1,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.308
|-0,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.759
|0,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.606
|-0,37
|BIST METAL ANA
|228.704
|0,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|172.843
|0,65
|BIST MADENCİLİK
|99.999
|1,94
|BIST HİZMETLER
|85.317
|0,52
|BIST ELEKTRİK
|4.615
|0,82
|BIST ULAŞTIRMA
|170.325
|0,36
|BIST TURİZM
|10.814
|0,32
|BIST TİCARET
|225.007
|0,30
|BIST İLETİŞİM
|35.341
|1,01
|BIST SPOR
|55.953
|2,14
|BIST İNŞAAT
|99.300
|-0,42
|BIST MALİ
|130.399
|-0,43
|BIST BANKA
|155.001
|-0,41
|BIST SİGORTA
|359.980
|-0,50
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.776
|0,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.135
|-0,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.525
|-0,33
|BIST TEKNOLOJİ
|93.931
|0,32
|BIST BİLİŞİM
|32.372
|1,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|51.994
|1,15
Kaynak: AA