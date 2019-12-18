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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.030 -0,19
BIST SINAİ 132.034 -0,67
BIST GIDA, İÇECEK 133.960 0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 42.

18.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:44
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.030 -0,19
BIST SINAİ 132.034 -0,67
BIST GIDA, İÇECEK 133.960 0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 42.846 -1,23
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.360 -0,52
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.528 -0,68
BIST TAŞ, TOPRAK 81.909 -2,17
BIST METAL ANA 228.074 -0,78
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 171.724 -0,18
BIST MADENCİLİK 98.091 -1,44
BIST HİZMETLER 84.872 -0,01
BIST ELEKTRİK 4.578 -0,84
BIST ULAŞTIRMA 169.714 -1,05
BIST TURİZM 10.780 -0,44
BIST TİCARET 224.331 0,95
BIST İLETİŞİM 34.989 -0,57
BIST SPOR 54.783 2,82
BIST İNŞAAT 99.723 -0,97
BIST MALİ 130.958 -0,56
BIST BANKA 155.644 -0,77
BIST SİGORTA 361.773 -0,95
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.770 -1,22
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.605 0,04
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.652 -1,41
BIST TEKNOLOJİ 93.627 -1,48
BIST BİLİŞİM 31.982 -2,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 51.405 1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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