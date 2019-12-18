Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.030 -0,19
BIST SINAİ 132.034 -0,67
BIST GIDA, İÇECEK 133.960 0,04
BIST TEKSTIL, DERİ 42.
18.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|119.030
|-0,19
|BIST SINAİ
|132.034
|-0,67
|BIST GIDA, İÇECEK
|133.960
|0,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|42.846
|-1,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.360
|-0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.528
|-0,68
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.909
|-2,17
|BIST METAL ANA
|228.074
|-0,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|171.724
|-0,18
|BIST MADENCİLİK
|98.091
|-1,44
|BIST HİZMETLER
|84.872
|-0,01
|BIST ELEKTRİK
|4.578
|-0,84
|BIST ULAŞTIRMA
|169.714
|-1,05
|BIST TURİZM
|10.780
|-0,44
|BIST TİCARET
|224.331
|0,95
|BIST İLETİŞİM
|34.989
|-0,57
|BIST SPOR
|54.783
|2,82
|BIST İNŞAAT
|99.723
|-0,97
|BIST MALİ
|130.958
|-0,56
|BIST BANKA
|155.644
|-0,77
|BIST SİGORTA
|361.773
|-0,95
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.770
|-1,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.605
|0,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.652
|-1,41
|BIST TEKNOLOJİ
|93.627
|-1,48
|BIST BİLİŞİM
|31.982
|-2,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|51.405
|1,85
Kaynak: AA