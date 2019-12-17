Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.254 -0,97
BIST SINAİ 132.923 0,31
BIST GIDA, İÇECEK 133.907 -0,34
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
17.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|119.254
|-0,97
|BIST SINAİ
|132.923
|0,31
|BIST GIDA, İÇECEK
|133.907
|-0,34
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.378
|-0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.741
|-0,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.317
|1,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.725
|-0,99
|BIST METAL ANA
|229.870
|0,48
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|172.034
|-0,39
|BIST MADENCİLİK
|99.527
|0,92
|BIST HİZMETLER
|84.883
|0,08
|BIST ELEKTRİK
|4.617
|0,28
|BIST ULAŞTIRMA
|171.514
|-0,56
|BIST TURİZM
|10.827
|1,40
|BIST TİCARET
|222.227
|0,23
|BIST İLETİŞİM
|35.191
|-0,45
|BIST SPOR
|53.282
|-4,52
|BIST İNŞAAT
|100.703
|3,79
|BIST MALİ
|131.692
|-0,41
|BIST BANKA
|156.857
|-0,28
|BIST SİGORTA
|365.231
|0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.620
|2,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.563
|-0,74
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.206
|-0,37
|BIST TEKNOLOJİ
|95.037
|-0,64
|BIST BİLİŞİM
|32.670
|-1,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|50.471
|1,75
Kaynak: AA