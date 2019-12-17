17.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 119.254 -0,97 BIST SINAİ 132.923 0,31 BIST GIDA, İÇECEK 133.907 -0,34 BIST TEKSTIL, DERİ 43.378 -0,08 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.741 -0,09 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.317 1,10 BIST TAŞ, TOPRAK 83.725 -0,99 BIST METAL ANA 229.870 0,48 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 172.034 -0,39 BIST MADENCİLİK 99.527 0,92 BIST HİZMETLER 84.883 0,08 BIST ELEKTRİK 4.617 0,28 BIST ULAŞTIRMA 171.514 -0,56 BIST TURİZM 10.827 1,40 BIST TİCARET 222.227 0,23 BIST İLETİŞİM 35.191 -0,45 BIST SPOR 53.282 -4,52 BIST İNŞAAT 100.703 3,79 BIST MALİ 131.692 -0,41 BIST BANKA 156.857 -0,28 BIST SİGORTA 365.231 0,24 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.620 2,39 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.563 -0,74 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.206 -0,37 BIST TEKNOLOJİ 95.037 -0,64 BIST BİLİŞİM 32.670 -1,11 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 50.471 1,75

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)