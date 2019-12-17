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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.254 -0,97
BIST SINAİ 132.923 0,31
BIST GIDA, İÇECEK 133.907 -0,34
BIST TEKSTIL, DERİ 43.

17.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:40
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.254 -0,97
BIST SINAİ 132.923 0,31
BIST GIDA, İÇECEK 133.907 -0,34
BIST TEKSTIL, DERİ 43.378 -0,08
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.741 -0,09
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 115.317 1,10
BIST TAŞ, TOPRAK 83.725 -0,99
BIST METAL ANA 229.870 0,48
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 172.034 -0,39
BIST MADENCİLİK 99.527 0,92
BIST HİZMETLER 84.883 0,08
BIST ELEKTRİK 4.617 0,28
BIST ULAŞTIRMA 171.514 -0,56
BIST TURİZM 10.827 1,40
BIST TİCARET 222.227 0,23
BIST İLETİŞİM 35.191 -0,45
BIST SPOR 53.282 -4,52
BIST İNŞAAT 100.703 3,79
BIST MALİ 131.692 -0,41
BIST BANKA 156.857 -0,28
BIST SİGORTA 365.231 0,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.620 2,39
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.563 -0,74
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.206 -0,37
BIST TEKNOLOJİ 95.037 -0,64
BIST BİLİŞİM 32.670 -1,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 50.471 1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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