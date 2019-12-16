16.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 120.419 1,35 BIST SINAİ 132.516 0,71 BIST GIDA, İÇECEK 134.358 0,90 BIST TEKSTIL, DERİ 43.415 0,85 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.808 1,23 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.065 0,58 BIST TAŞ, TOPRAK 84.561 3,40 BIST METAL ANA 228.781 0,06 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 172.702 0,96 BIST MADENCİLİK 98.625 -0,20 BIST HİZMETLER 84.811 0,82 BIST ELEKTRİK 4.604 0,69 BIST ULAŞTIRMA 172.476 1,92 BIST TURİZM 10.677 0,43 BIST TİCARET 221.717 0,47 BIST İLETİŞİM 35.348 0,80 BIST SPOR 55.807 1,30 BIST İNŞAAT 97.029 -0,56 BIST MALİ 132.228 0,55 BIST BANKA 157.302 0,39 BIST SİGORTA 364.352 1,92 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 67.992 3,79 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.289 0,72 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.353 0,29 BIST TEKNOLOJİ 95.648 0,70 BIST BİLİŞİM 33.036 2,38 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 49.604 3,32

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)