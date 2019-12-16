Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.419 1,35
BIST SINAİ 132.516 0,71
BIST GIDA, İÇECEK 134.358 0,90
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
16.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.419
|1,35
|BIST SINAİ
|132.516
|0,71
|BIST GIDA, İÇECEK
|134.358
|0,90
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.415
|0,85
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.808
|1,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.065
|0,58
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.561
|3,40
|BIST METAL ANA
|228.781
|0,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|172.702
|0,96
|BIST MADENCİLİK
|98.625
|-0,20
|BIST HİZMETLER
|84.811
|0,82
|BIST ELEKTRİK
|4.604
|0,69
|BIST ULAŞTIRMA
|172.476
|1,92
|BIST TURİZM
|10.677
|0,43
|BIST TİCARET
|221.717
|0,47
|BIST İLETİŞİM
|35.348
|0,80
|BIST SPOR
|55.807
|1,30
|BIST İNŞAAT
|97.029
|-0,56
|BIST MALİ
|132.228
|0,55
|BIST BANKA
|157.302
|0,39
|BIST SİGORTA
|364.352
|1,92
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|67.992
|3,79
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.289
|0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.353
|0,29
|BIST TEKNOLOJİ
|95.648
|0,70
|BIST BİLİŞİM
|33.036
|2,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|49.604
|3,32
Kaynak: AA