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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.819 -0,97
BIST SINAİ 131.579 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 133.165 0,61
BIST TEKSTIL, DERİ 43.

13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.819 -0,97
BIST SINAİ 131.579 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 133.165 0,61
BIST TEKSTIL, DERİ 43.051 0,14
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.926 1,47
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.413 -0,37
BIST TAŞ, TOPRAK 81.779 -1,43
BIST METAL ANA 228.643 0,10
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 171.052 0,85
BIST MADENCİLİK 98.826 -2,42
BIST HİZMETLER 84.122 -0,29
BIST ELEKTRİK 4.573 -1,94
BIST ULAŞTIRMA 169.220 -1,75
BIST TURİZM 10.632 -2,31
BIST TİCARET 220.685 -0,32
BIST İLETİŞİM 35.066 1,10
BIST SPOR 55.089 2,90
BIST İNŞAAT 97.570 -0,88
BIST MALİ 131.504 0,76
BIST BANKA 156.685 1,88
BIST SİGORTA 357.480 0,68
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 65.507 2,16
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.585 -0,64
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.240 -0,93
BIST TEKNOLOJİ 94.983 -0,28
BIST BİLİŞİM 32.267 -1,06
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 48.010 -1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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