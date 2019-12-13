Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.819 -0,97
BIST SINAİ 131.579 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 133.165 0,61
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|118.819
|-0,97
|BIST SINAİ
|131.579
|-0,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|133.165
|0,61
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.051
|0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|71.926
|1,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.413
|-0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.779
|-1,43
|BIST METAL ANA
|228.643
|0,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|171.052
|0,85
|BIST MADENCİLİK
|98.826
|-2,42
|BIST HİZMETLER
|84.122
|-0,29
|BIST ELEKTRİK
|4.573
|-1,94
|BIST ULAŞTIRMA
|169.220
|-1,75
|BIST TURİZM
|10.632
|-2,31
|BIST TİCARET
|220.685
|-0,32
|BIST İLETİŞİM
|35.066
|1,10
|BIST SPOR
|55.089
|2,90
|BIST İNŞAAT
|97.570
|-0,88
|BIST MALİ
|131.504
|0,76
|BIST BANKA
|156.685
|1,88
|BIST SİGORTA
|357.480
|0,68
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|65.507
|2,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.585
|-0,64
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.240
|-0,93
|BIST TEKNOLOJİ
|94.983
|-0,28
|BIST BİLİŞİM
|32.267
|-1,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|48.010
|-1,03
Kaynak: AA