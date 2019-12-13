13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 118.819 -0,97 BIST SINAİ 131.579 -0,07 BIST GIDA, İÇECEK 133.165 0,61 BIST TEKSTIL, DERİ 43.051 0,14 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 71.926 1,47 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.413 -0,37 BIST TAŞ, TOPRAK 81.779 -1,43 BIST METAL ANA 228.643 0,10 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 171.052 0,85 BIST MADENCİLİK 98.826 -2,42 BIST HİZMETLER 84.122 -0,29 BIST ELEKTRİK 4.573 -1,94 BIST ULAŞTIRMA 169.220 -1,75 BIST TURİZM 10.632 -2,31 BIST TİCARET 220.685 -0,32 BIST İLETİŞİM 35.066 1,10 BIST SPOR 55.089 2,90 BIST İNŞAAT 97.570 -0,88 BIST MALİ 131.504 0,76 BIST BANKA 156.685 1,88 BIST SİGORTA 357.480 0,68 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 65.507 2,16 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.585 -0,64 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.240 -0,93 BIST TEKNOLOJİ 94.983 -0,28 BIST BİLİŞİM 32.267 -1,06 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 48.010 -1,03

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)