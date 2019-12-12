Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 119.982 -0,88
BIST SINAİ 131.669 1,72
BIST GIDA, İÇECEK 132.355 1,81
BIST TEKSTIL, DERİ 42.
12.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|119.982
|-0,88
|BIST SINAİ
|131.669
|1,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|132.355
|1,81
|BIST TEKSTIL, DERİ
|42.992
|1,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|70.882
|0,76
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.829
|1,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|82.966
|1,90
|BIST METAL ANA
|228.417
|3,59
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|169.616
|1,09
|BIST MADENCİLİK
|101.274
|0,36
|BIST HİZMETLER
|84.365
|1,67
|BIST ELEKTRİK
|4.663
|0,75
|BIST ULAŞTIRMA
|172.235
|2,21
|BIST TURİZM
|10.883
|-0,80
|BIST TİCARET
|221.401
|2,20
|BIST İLETİŞİM
|34.684
|0,82
|BIST SPOR
|53.537
|4,15
|BIST İNŞAAT
|98.441
|0,62
|BIST MALİ
|130.518
|2,13
|BIST BANKA
|153.798
|2,48
|BIST SİGORTA
|355.070
|1,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.125
|-0,54
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|98.218
|1,93
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.607
|1,30
|BIST TEKNOLOJİ
|95.247
|1,93
|BIST BİLİŞİM
|32.614
|1,60
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|48.510
|3,09
Kaynak: AA