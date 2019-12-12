12.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:34

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 119.982 -0,88 BIST SINAİ 131.669 1,72 BIST GIDA, İÇECEK 132.355 1,81 BIST TEKSTIL, DERİ 42.992 1,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 70.882 0,76 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.829 1,02 BIST TAŞ, TOPRAK 82.966 1,90 BIST METAL ANA 228.417 3,59 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 169.616 1,09 BIST MADENCİLİK 101.274 0,36 BIST HİZMETLER 84.365 1,67 BIST ELEKTRİK 4.663 0,75 BIST ULAŞTIRMA 172.235 2,21 BIST TURİZM 10.883 -0,80 BIST TİCARET 221.401 2,20 BIST İLETİŞİM 34.684 0,82 BIST SPOR 53.537 4,15 BIST İNŞAAT 98.441 0,62 BIST MALİ 130.518 2,13 BIST BANKA 153.798 2,48 BIST SİGORTA 355.070 1,15 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.125 -0,54 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 98.218 1,93 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.607 1,30 BIST TEKNOLOJİ 95.247 1,93 BIST BİLİŞİM 32.614 1,60 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 48.510 3,09

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)