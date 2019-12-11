Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.046 -1,75
BIST SINAİ 129.445 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 130.001 0,30
BIST TEKSTIL, DERİ 42.
11.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.046
|-1,75
|BIST SINAİ
|129.445
|-0,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|130.001
|0,30
|BIST TEKSTIL, DERİ
|42.435
|-0,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|70.349
|0,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.680
|-0,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.423
|-0,20
|BIST METAL ANA
|220.502
|-0,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|167.794
|0,60
|BIST MADENCİLİK
|100.910
|1,82
|BIST HİZMETLER
|82.979
|0,19
|BIST ELEKTRİK
|4.628
|1,51
|BIST ULAŞTIRMA
|168.506
|0,51
|BIST TURİZM
|10.971
|2,19
|BIST TİCARET
|216.627
|-0,42
|BIST İLETİŞİM
|34.402
|0,32
|BIST SPOR
|51.406
|-2,71
|BIST İNŞAAT
|97.830
|1,35
|BIST MALİ
|127.792
|-0,11
|BIST BANKA
|150.073
|-0,45
|BIST SİGORTA
|351.036
|2,07
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.472
|0,65
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.360
|0,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.100
|0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|93.442
|-1,39
|BIST BİLİŞİM
|32.100
|-2,00
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|47.057
|1,01
Kaynak: AA