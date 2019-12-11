Haberler » Ekonomi » Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.046 -1,75
BIST SINAİ 129.445 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 130.001 0,30
BIST TEKSTIL, DERİ 42.

11.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:38
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.046 -1,75
BIST SINAİ 129.445 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 130.001 0,30
BIST TEKSTIL, DERİ 42.435 -0,56
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 70.349 0,27
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.680 -0,65
BIST TAŞ, TOPRAK 81.423 -0,20
BIST METAL ANA 220.502 -0,53
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 167.794 0,60
BIST MADENCİLİK 100.910 1,82
BIST HİZMETLER 82.979 0,19
BIST ELEKTRİK 4.628 1,51
BIST ULAŞTIRMA 168.506 0,51
BIST TURİZM 10.971 2,19
BIST TİCARET 216.627 -0,42
BIST İLETİŞİM 34.402 0,32
BIST SPOR 51.406 -2,71
BIST İNŞAAT 97.830 1,35
BIST MALİ 127.792 -0,11
BIST BANKA 150.073 -0,45
BIST SİGORTA 351.036 2,07
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.472 0,65
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.360 0,20
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.100 0,19
BIST TEKNOLOJİ 93.442 -1,39
BIST BİLİŞİM 32.100 -2,00
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 47.057 1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler