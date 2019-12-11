11.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 121.046 -1,75 BIST SINAİ 129.445 -0,07 BIST GIDA, İÇECEK 130.001 0,30 BIST TEKSTIL, DERİ 42.435 -0,56 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 70.349 0,27 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.680 -0,65 BIST TAŞ, TOPRAK 81.423 -0,20 BIST METAL ANA 220.502 -0,53 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 167.794 0,60 BIST MADENCİLİK 100.910 1,82 BIST HİZMETLER 82.979 0,19 BIST ELEKTRİK 4.628 1,51 BIST ULAŞTIRMA 168.506 0,51 BIST TURİZM 10.971 2,19 BIST TİCARET 216.627 -0,42 BIST İLETİŞİM 34.402 0,32 BIST SPOR 51.406 -2,71 BIST İNŞAAT 97.830 1,35 BIST MALİ 127.792 -0,11 BIST BANKA 150.073 -0,45 BIST SİGORTA 351.036 2,07 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.472 0,65 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.360 0,20 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.100 0,19 BIST TEKNOLOJİ 93.442 -1,39 BIST BİLİŞİM 32.100 -2,00 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 47.057 1,01

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)