10.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:42

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 123.198 -1,51 BIST SINAİ 129.538 -0,95 BIST GIDA, İÇECEK 129.617 -1,40 BIST TEKSTIL, DERİ 42.675 -1,63 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 70.156 -3,12 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.421 -0,67 BIST TAŞ, TOPRAK 81.582 -2,12 BIST METAL ANA 221.668 -0,12 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 166.791 -1,54 BIST MADENCİLİK 99.103 -0,61 BIST HİZMETLER 82.822 -0,64 BIST ELEKTRİK 4.559 0,79 BIST ULAŞTIRMA 167.649 0,71 BIST TURİZM 10.736 0,63 BIST TİCARET 217.544 -1,11 BIST İLETİŞİM 34.292 -1,01 BIST SPOR 52.837 -0,65 BIST İNŞAAT 96.527 -1,25 BIST MALİ 127.933 -0,52 BIST BANKA 150.758 -0,16 BIST SİGORTA 343.927 -0,85 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.053 0,47 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.167 -1,38 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.025 0,71 BIST TEKNOLOJİ 94.757 -0,51 BIST BİLİŞİM 32.756 0,66 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.586 -0,82

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)