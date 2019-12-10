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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.198 -1,51
BIST SINAİ 129.538 -0,95
BIST GIDA, İÇECEK 129.617 -1,40
BIST TEKSTIL, DERİ 42.

10.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:42
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.198 -1,51
BIST SINAİ 129.538 -0,95
BIST GIDA, İÇECEK 129.617 -1,40
BIST TEKSTIL, DERİ 42.675 -1,63
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 70.156 -3,12
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.421 -0,67
BIST TAŞ, TOPRAK 81.582 -2,12
BIST METAL ANA 221.668 -0,12
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 166.791 -1,54
BIST MADENCİLİK 99.103 -0,61
BIST HİZMETLER 82.822 -0,64
BIST ELEKTRİK 4.559 0,79
BIST ULAŞTIRMA 167.649 0,71
BIST TURİZM 10.736 0,63
BIST TİCARET 217.544 -1,11
BIST İLETİŞİM 34.292 -1,01
BIST SPOR 52.837 -0,65
BIST İNŞAAT 96.527 -1,25
BIST MALİ 127.933 -0,52
BIST BANKA 150.758 -0,16
BIST SİGORTA 343.927 -0,85
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 64.053 0,47
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.167 -1,38
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.025 0,71
BIST TEKNOLOJİ 94.757 -0,51
BIST BİLİŞİM 32.756 0,66
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.586 -0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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