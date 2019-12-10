Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.198 -1,51
BIST SINAİ 129.538 -0,95
BIST GIDA, İÇECEK 129.617 -1,40
BIST TEKSTIL, DERİ 42.
10.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|123.198
|-1,51
|BIST SINAİ
|129.538
|-0,95
|BIST GIDA, İÇECEK
|129.617
|-1,40
|BIST TEKSTIL, DERİ
|42.675
|-1,63
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|70.156
|-3,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.421
|-0,67
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.582
|-2,12
|BIST METAL ANA
|221.668
|-0,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|166.791
|-1,54
|BIST MADENCİLİK
|99.103
|-0,61
|BIST HİZMETLER
|82.822
|-0,64
|BIST ELEKTRİK
|4.559
|0,79
|BIST ULAŞTIRMA
|167.649
|0,71
|BIST TURİZM
|10.736
|0,63
|BIST TİCARET
|217.544
|-1,11
|BIST İLETİŞİM
|34.292
|-1,01
|BIST SPOR
|52.837
|-0,65
|BIST İNŞAAT
|96.527
|-1,25
|BIST MALİ
|127.933
|-0,52
|BIST BANKA
|150.758
|-0,16
|BIST SİGORTA
|343.927
|-0,85
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.053
|0,47
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.167
|-1,38
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.025
|0,71
|BIST TEKNOLOJİ
|94.757
|-0,51
|BIST BİLİŞİM
|32.756
|0,66
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|46.586
|-0,82
Kaynak: AA