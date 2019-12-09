Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 125.092 -0,28
BIST SINAİ 130.787 0,67
BIST GIDA, İÇECEK 131.452 -0,45
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
09.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:02
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|125.092
|-0,28
|BIST SINAİ
|130.787
|0,67
|BIST GIDA, İÇECEK
|131.452
|-0,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.381
|0,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.419
|1,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.184
|0,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|83.352
|3,82
|BIST METAL ANA
|221.940
|1,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|169.393
|0,01
|BIST MADENCİLİK
|99.712
|-1,02
|BIST HİZMETLER
|83.353
|-0,38
|BIST ELEKTRİK
|4.523
|1,15
|BIST ULAŞTIRMA
|166.467
|0,56
|BIST TURİZM
|10.670
|2,41
|BIST TİCARET
|219.993
|-0,46
|BIST İLETİŞİM
|34.642
|-1,98
|BIST SPOR
|53.182
|0,45
|BIST İNŞAAT
|97.751
|2,07
|BIST MALİ
|128.604
|-0,11
|BIST BANKA
|150.994
|-0,81
|BIST SİGORTA
|346.890
|2,70
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|63.755
|1,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.516
|0,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|38.748
|2,20
|BIST TEKNOLOJİ
|95.244
|-0,47
|BIST BİLİŞİM
|32.542
|-3,47
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|46.970
|0,56
Kaynak: AA