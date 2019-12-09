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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 125.092 -0,28
BIST SINAİ 130.787 0,67
BIST GIDA, İÇECEK 131.452 -0,45
BIST TEKSTIL, DERİ 43.

09.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:02
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 125.092 -0,28
BIST SINAİ 130.787 0,67
BIST GIDA, İÇECEK 131.452 -0,45
BIST TEKSTIL, DERİ 43.381 0,02
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 72.419 1,42
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.184 0,66
BIST TAŞ, TOPRAK 83.352 3,82
BIST METAL ANA 221.940 1,53
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 169.393 0,01
BIST MADENCİLİK 99.712 -1,02
BIST HİZMETLER 83.353 -0,38
BIST ELEKTRİK 4.523 1,15
BIST ULAŞTIRMA 166.467 0,56
BIST TURİZM 10.670 2,41
BIST TİCARET 219.993 -0,46
BIST İLETİŞİM 34.642 -1,98
BIST SPOR 53.182 0,45
BIST İNŞAAT 97.751 2,07
BIST MALİ 128.604 -0,11
BIST BANKA 150.994 -0,81
BIST SİGORTA 346.890 2,70
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 63.755 1,35
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 97.516 0,28
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.748 2,20
BIST TEKNOLOJİ 95.244 -0,47
BIST BİLİŞİM 32.542 -3,47
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.970 0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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