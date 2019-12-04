Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 123.021 1,38
BIST SINAİ 128.961 1,11
BIST GIDA, İÇECEK 130.098 0,26
BIST TEKSTIL, DERİ 43.
04.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|123.021
|1,38
|BIST SINAİ
|128.961
|1,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|130.098
|0,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|43.035
|3,17
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|70.238
|3,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.435
|1,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.688
|3,15
|BIST METAL ANA
|218.451
|1,77
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|166.664
|0,56
|BIST MADENCİLİK
|101.375
|-0,48
|BIST HİZMETLER
|82.583
|0,68
|BIST ELEKTRİK
|4.285
|1,64
|BIST ULAŞTIRMA
|165.272
|1,19
|BIST TURİZM
|9.982
|1,94
|BIST TİCARET
|220.265
|0,17
|BIST İLETİŞİM
|34.355
|0,94
|BIST SPOR
|53.573
|1,00
|BIST İNŞAAT
|93.137
|0,45
|BIST MALİ
|127.378
|1,13
|BIST BANKA
|150.639
|1,69
|BIST SİGORTA
|334.129
|0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|59.771
|-0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.182
|0,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.648
|1,76
|BIST TEKNOLOJİ
|94.198
|1,72
|BIST BİLİŞİM
|33.548
|3,83
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|46.405
|1,35
Kaynak: AA