04.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:52

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 123.021 1,38 BIST SINAİ 128.961 1,11 BIST GIDA, İÇECEK 130.098 0,26 BIST TEKSTIL, DERİ 43.035 3,17 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 70.238 3,02 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.435 1,01 BIST TAŞ, TOPRAK 80.688 3,15 BIST METAL ANA 218.451 1,77 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 166.664 0,56 BIST MADENCİLİK 101.375 -0,48 BIST HİZMETLER 82.583 0,68 BIST ELEKTRİK 4.285 1,64 BIST ULAŞTIRMA 165.272 1,19 BIST TURİZM 9.982 1,94 BIST TİCARET 220.265 0,17 BIST İLETİŞİM 34.355 0,94 BIST SPOR 53.573 1,00 BIST İNŞAAT 93.137 0,45 BIST MALİ 127.378 1,13 BIST BANKA 150.639 1,69 BIST SİGORTA 334.129 0,46 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 59.771 -0,89 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.182 0,19 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.648 1,76 BIST TEKNOLOJİ 94.198 1,72 BIST BİLİŞİM 33.548 3,83 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 46.405 1,35

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)