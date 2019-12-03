Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.345 0,30
BIST SINAİ 127.548 -0,96
BIST GIDA, İÇECEK 129.755 -1,03
BIST TEKSTIL, DERİ 41.
03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.345
|0,30
|BIST SINAİ
|127.548
|-0,96
|BIST GIDA, İÇECEK
|129.755
|-1,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|41.714
|1,93
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|68.177
|0,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.311
|-1,57
|BIST TAŞ, TOPRAK
|78.223
|0,30
|BIST METAL ANA
|214.649
|-1,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|165.742
|-0,64
|BIST MADENCİLİK
|101.867
|0,22
|BIST HİZMETLER
|82.025
|-0,97
|BIST ELEKTRİK
|4.215
|1,04
|BIST ULAŞTIRMA
|163.322
|-1,25
|BIST TURİZM
|9.792
|2,74
|BIST TİCARET
|219.891
|-1,40
|BIST İLETİŞİM
|34.035
|-0,57
|BIST SPOR
|53.045
|-3,99
|BIST İNŞAAT
|92.719
|-0,54
|BIST MALİ
|125.958
|-0,90
|BIST BANKA
|148.133
|-1,47
|BIST SİGORTA
|332.608
|0,37
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|60.306
|2,99
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.998
|-0,52
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.997
|0,65
|BIST TEKNOLOJİ
|92.603
|1,15
|BIST BİLİŞİM
|32.309
|3,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|45.785
|0,25
Kaynak: AA