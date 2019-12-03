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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.345 0,30
BIST SINAİ 127.548 -0,96
BIST GIDA, İÇECEK 129.755 -1,03
BIST TEKSTIL, DERİ 41.

03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.345 0,30
BIST SINAİ 127.548 -0,96
BIST GIDA, İÇECEK 129.755 -1,03
BIST TEKSTIL, DERİ 41.714 1,93
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 68.177 0,63
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.311 -1,57
BIST TAŞ, TOPRAK 78.223 0,30
BIST METAL ANA 214.649 -1,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 165.742 -0,64
BIST MADENCİLİK 101.867 0,22
BIST HİZMETLER 82.025 -0,97
BIST ELEKTRİK 4.215 1,04
BIST ULAŞTIRMA 163.322 -1,25
BIST TURİZM 9.792 2,74
BIST TİCARET 219.891 -1,40
BIST İLETİŞİM 34.035 -0,57
BIST SPOR 53.045 -3,99
BIST İNŞAAT 92.719 -0,54
BIST MALİ 125.958 -0,90
BIST BANKA 148.133 -1,47
BIST SİGORTA 332.608 0,37
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.306 2,99
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.998 -0,52
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.997 0,65
BIST TEKNOLOJİ 92.603 1,15
BIST BİLİŞİM 32.309 3,34
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 45.785 0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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