03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 121.345 0,30 BIST SINAİ 127.548 -0,96 BIST GIDA, İÇECEK 129.755 -1,03 BIST TEKSTIL, DERİ 41.714 1,93 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 68.177 0,63 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.311 -1,57 BIST TAŞ, TOPRAK 78.223 0,30 BIST METAL ANA 214.649 -1,45 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 165.742 -0,64 BIST MADENCİLİK 101.867 0,22 BIST HİZMETLER 82.025 -0,97 BIST ELEKTRİK 4.215 1,04 BIST ULAŞTIRMA 163.322 -1,25 BIST TURİZM 9.792 2,74 BIST TİCARET 219.891 -1,40 BIST İLETİŞİM 34.035 -0,57 BIST SPOR 53.045 -3,99 BIST İNŞAAT 92.719 -0,54 BIST MALİ 125.958 -0,90 BIST BANKA 148.133 -1,47 BIST SİGORTA 332.608 0,37 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.306 2,99 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.998 -0,52 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.997 0,65 BIST TEKNOLOJİ 92.603 1,15 BIST BİLİŞİM 32.309 3,34 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 45.785 0,25

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)