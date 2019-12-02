Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 120.981 1,49
BIST SINAİ 128.786 1,76
BIST GIDA, İÇECEK 131.102 1,63
BIST TEKSTIL, DERİ 40.
02.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|120.981
|1,49
|BIST SINAİ
|128.786
|1,76
|BIST GIDA, İÇECEK
|131.102
|1,63
|BIST TEKSTIL, DERİ
|40.924
|4,50
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|67.749
|3,95
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.090
|0,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|77.992
|2,32
|BIST METAL ANA
|217.811
|3,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|166.810
|1,46
|BIST MADENCİLİK
|101.641
|4,30
|BIST HİZMETLER
|82.830
|0,85
|BIST ELEKTRİK
|4.172
|1,05
|BIST ULAŞTIRMA
|165.392
|1,68
|BIST TURİZM
|9.530
|4,46
|BIST TİCARET
|223.012
|0,75
|BIST İLETİŞİM
|34.230
|-0,32
|BIST SPOR
|55.252
|9,40
|BIST İNŞAAT
|93.219
|0,78
|BIST MALİ
|127.097
|0,89
|BIST BANKA
|150.342
|0,23
|BIST SİGORTA
|331.366
|0,70
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|58.553
|2,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.502
|1,75
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.758
|1,66
|BIST TEKNOLOJİ
|91.555
|1,00
|BIST BİLİŞİM
|31.264
|1,76
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|45.671
|1,46
Kaynak: AA