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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.182 1,64
BIST SINAİ 125.929 1,12
BIST GIDA, İÇECEK 129.945 2,00
BIST TEKSTIL, DERİ 38.

28.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:12
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.182 1,64
BIST SINAİ 125.929 1,12
BIST GIDA, İÇECEK 129.945 2,00
BIST TEKSTIL, DERİ 38.661 1,42
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 65.172 0,55
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.612 0,72
BIST TAŞ, TOPRAK 75.558 0,91
BIST METAL ANA 208.152 1,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 163.251 1,13
BIST MADENCİLİK 98.009 0,92
BIST HİZMETLER 82.685 1,81
BIST ELEKTRİK 4.149 1,02
BIST ULAŞTIRMA 164.606 1,23
BIST TURİZM 9.016 4,34
BIST TİCARET 223.025 2,11
BIST İLETİŞİM 34.748 2,31
BIST SPOR 48.059 3,16
BIST İNŞAAT 92.359 0,57
BIST MALİ 126.274 0,92
BIST BANKA 150.606 0,88
BIST SİGORTA 328.730 0,46
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.312 -0,46
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.958 1,04
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 36.172 0,89
BIST TEKNOLOJİ 91.055 2,02
BIST BİLİŞİM 30.626 4,37
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 45.011 1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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