Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 118.182 1,64
BIST SINAİ 125.929 1,12
BIST GIDA, İÇECEK 129.945 2,00
BIST TEKSTIL, DERİ 38.
28.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:12
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|118.182
|1,64
|BIST SINAİ
|125.929
|1,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|129.945
|2,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|38.661
|1,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|65.172
|0,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.612
|0,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|75.558
|0,91
|BIST METAL ANA
|208.152
|1,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|163.251
|1,13
|BIST MADENCİLİK
|98.009
|0,92
|BIST HİZMETLER
|82.685
|1,81
|BIST ELEKTRİK
|4.149
|1,02
|BIST ULAŞTIRMA
|164.606
|1,23
|BIST TURİZM
|9.016
|4,34
|BIST TİCARET
|223.025
|2,11
|BIST İLETİŞİM
|34.748
|2,31
|BIST SPOR
|48.059
|3,16
|BIST İNŞAAT
|92.359
|0,57
|BIST MALİ
|126.274
|0,92
|BIST BANKA
|150.606
|0,88
|BIST SİGORTA
|328.730
|0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.312
|-0,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.958
|1,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|36.172
|0,89
|BIST TEKNOLOJİ
|91.055
|2,02
|BIST BİLİŞİM
|30.626
|4,37
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|45.011
|1,36
Kaynak: AA