Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 116.274 0,17
BIST SINAİ 124.535 -0,12
BIST GIDA, İÇECEK 127.394 0,46
BIST TEKSTIL, DERİ 38.
27.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|116.274
|0,17
|BIST SINAİ
|124.535
|-0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|127.394
|0,46
|BIST TEKSTIL, DERİ
|38.120
|0,25
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|64.817
|0,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.806
|0,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|74.873
|3,40
|BIST METAL ANA
|205.519
|-1,48
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|161.423
|-0,52
|BIST MADENCİLİK
|97.119
|-0,16
|BIST HİZMETLER
|81.215
|0,32
|BIST ELEKTRİK
|4.107
|-1,37
|BIST ULAŞTIRMA
|162.602
|-1,34
|BIST TURİZM
|8.641
|0,90
|BIST TİCARET
|218.414
|1,20
|BIST İLETİŞİM
|33.962
|0,92
|BIST SPOR
|46.589
|1,17
|BIST İNŞAAT
|91.839
|-0,33
|BIST MALİ
|125.127
|-0,15
|BIST BANKA
|149.292
|-0,33
|BIST SİGORTA
|327.224
|-0,35
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.569
|-1,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.982
|0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.853
|0,00
|BIST TEKNOLOJİ
|89.255
|-0,50
|BIST BİLİŞİM
|29.345
|0,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|44.409
|2,09
Kaynak: AA