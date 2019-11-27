27.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 116.274 0,17 BIST SINAİ 124.535 -0,12 BIST GIDA, İÇECEK 127.394 0,46 BIST TEKSTIL, DERİ 38.120 0,25 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 64.817 0,50 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.806 0,16 BIST TAŞ, TOPRAK 74.873 3,40 BIST METAL ANA 205.519 -1,48 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 161.423 -0,52 BIST MADENCİLİK 97.119 -0,16 BIST HİZMETLER 81.215 0,32 BIST ELEKTRİK 4.107 -1,37 BIST ULAŞTIRMA 162.602 -1,34 BIST TURİZM 8.641 0,90 BIST TİCARET 218.414 1,20 BIST İLETİŞİM 33.962 0,92 BIST SPOR 46.589 1,17 BIST İNŞAAT 91.839 -0,33 BIST MALİ 125.127 -0,15 BIST BANKA 149.292 -0,33 BIST SİGORTA 327.224 -0,35 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.569 -1,12 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.982 0,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.853 0,00 BIST TEKNOLOJİ 89.255 -0,50 BIST BİLİŞİM 29.345 0,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 44.409 2,09

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)