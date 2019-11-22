Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.365 0,41
BIST SINAİ 125.038 0,36
BIST GIDA, İÇECEK 127.756 0,55
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|115.365
|0,41
|BIST SINAİ
|125.038
|0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|127.756
|0,55
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.613
|0,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|63.949
|2,88
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.557
|0,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|71.537
|-0,51
|BIST METAL ANA
|202.436
|1,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|164.797
|0,01
|BIST MADENCİLİK
|99.419
|-1,20
|BIST HİZMETLER
|80.964
|-0,44
|BIST ELEKTRİK
|4.176
|1,30
|BIST ULAŞTIRMA
|163.636
|-0,80
|BIST TURİZM
|8.549
|1,05
|BIST TİCARET
|217.566
|-0,32
|BIST İLETİŞİM
|33.644
|-0,92
|BIST SPOR
|44.953
|-1,00
|BIST İNŞAAT
|91.870
|0,68
|BIST MALİ
|126.326
|-0,25
|BIST BANKA
|150.759
|-0,34
|BIST SİGORTA
|330.795
|0,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.101
|0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.214
|-0,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.602
|0,62
|BIST TEKNOLOJİ
|90.091
|0,43
|BIST BİLİŞİM
|28.052
|2,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|41.500
|0,85
Kaynak: AA