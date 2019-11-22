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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.365 0,41
BIST SINAİ 125.038 0,36
BIST GIDA, İÇECEK 127.756 0,55
BIST TEKSTIL, DERİ 37.

22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 115.365 0,41
BIST SINAİ 125.038 0,36
BIST GIDA, İÇECEK 127.756 0,55
BIST TEKSTIL, DERİ 37.613 0,10
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 63.949 2,88
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.557 0,06
BIST TAŞ, TOPRAK 71.537 -0,51
BIST METAL ANA 202.436 1,57
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 164.797 0,01
BIST MADENCİLİK 99.419 -1,20
BIST HİZMETLER 80.964 -0,44
BIST ELEKTRİK 4.176 1,30
BIST ULAŞTIRMA 163.636 -0,80
BIST TURİZM 8.549 1,05
BIST TİCARET 217.566 -0,32
BIST İLETİŞİM 33.644 -0,92
BIST SPOR 44.953 -1,00
BIST İNŞAAT 91.870 0,68
BIST MALİ 126.326 -0,25
BIST BANKA 150.759 -0,34
BIST SİGORTA 330.795 0,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.101 0,89
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.214 -0,30
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 35.602 0,62
BIST TEKNOLOJİ 90.091 0,43
BIST BİLİŞİM 28.052 2,13
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 41.500 0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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