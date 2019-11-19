19.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:34

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 112.801 1,01 BIST SINAİ 125.441 0,75 BIST GIDA, İÇECEK 126.042 0,69 BIST TEKSTIL, DERİ 37.655 0,79 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 61.830 2,72 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.934 1,79 BIST TAŞ, TOPRAK 72.198 0,36 BIST METAL ANA 201.941 1,03 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 165.563 -0,53 BIST MADENCİLİK 101.019 -1,33 BIST HİZMETLER 82.232 0,12 BIST ELEKTRİK 4.071 1,26 BIST ULAŞTIRMA 168.159 -0,75 BIST TURİZM 8.380 2,19 BIST TİCARET 220.863 0,01 BIST İLETİŞİM 34.448 0,63 BIST SPOR 45.551 -0,87 BIST İNŞAAT 91.598 0,43 BIST MALİ 126.577 0,92 BIST BANKA 151.581 0,63 BIST SİGORTA 328.351 0,25 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.763 -0,18 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 95.786 0,93 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.199 3,62 BIST TEKNOLOJİ 89.424 1,07 BIST BİLİŞİM 26.779 1,97 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 40.159 2,12

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)