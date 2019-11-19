Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 112.801 1,01
BIST SINAİ 125.441 0,75
BIST GIDA, İÇECEK 126.042 0,69
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
19.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|112.801
|1,01
|BIST SINAİ
|125.441
|0,75
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.042
|0,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.655
|0,79
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|61.830
|2,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.934
|1,79
|BIST TAŞ, TOPRAK
|72.198
|0,36
|BIST METAL ANA
|201.941
|1,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|165.563
|-0,53
|BIST MADENCİLİK
|101.019
|-1,33
|BIST HİZMETLER
|82.232
|0,12
|BIST ELEKTRİK
|4.071
|1,26
|BIST ULAŞTIRMA
|168.159
|-0,75
|BIST TURİZM
|8.380
|2,19
|BIST TİCARET
|220.863
|0,01
|BIST İLETİŞİM
|34.448
|0,63
|BIST SPOR
|45.551
|-0,87
|BIST İNŞAAT
|91.598
|0,43
|BIST MALİ
|126.577
|0,92
|BIST BANKA
|151.581
|0,63
|BIST SİGORTA
|328.351
|0,25
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|54.763
|-0,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|95.786
|0,93
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|34.199
|3,62
|BIST TEKNOLOJİ
|89.424
|1,07
|BIST BİLİŞİM
|26.779
|1,97
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|40.159
|2,12
Kaynak: AA