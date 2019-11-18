Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 111.675 2,72
BIST SINAİ 124.508 1,50
BIST GIDA, İÇECEK 125.176 2,20
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
18.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|111.675
|2,72
|BIST SINAİ
|124.508
|1,50
|BIST GIDA, İÇECEK
|125.176
|2,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.360
|2,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|60.190
|4,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.916
|0,90
|BIST TAŞ, TOPRAK
|71.937
|2,34
|BIST METAL ANA
|199.874
|2,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|166.438
|1,39
|BIST MADENCİLİK
|102.376
|0,00
|BIST HİZMETLER
|82.135
|1,31
|BIST ELEKTRİK
|4.020
|0,18
|BIST ULAŞTIRMA
|169.437
|3,40
|BIST TURİZM
|8.200
|2,67
|BIST TİCARET
|220.844
|0,06
|BIST İLETİŞİM
|34.231
|1,69
|BIST SPOR
|45.952
|4,63
|BIST İNŞAAT
|91.206
|0,14
|BIST MALİ
|125.419
|1,58
|BIST BANKA
|150.629
|1,63
|BIST SİGORTA
|327.518
|2,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|54.863
|-0,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.903
|1,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|33.004
|2,30
|BIST TEKNOLOJİ
|88.474
|1,51
|BIST BİLİŞİM
|26.261
|3,30
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|39.324
|1,87
Kaynak: AA