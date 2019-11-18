18.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:34

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 111.675 2,72 BIST SINAİ 124.508 1,50 BIST GIDA, İÇECEK 125.176 2,20 BIST TEKSTIL, DERİ 37.360 2,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 60.190 4,90 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.916 0,90 BIST TAŞ, TOPRAK 71.937 2,34 BIST METAL ANA 199.874 2,02 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 166.438 1,39 BIST MADENCİLİK 102.376 0,00 BIST HİZMETLER 82.135 1,31 BIST ELEKTRİK 4.020 0,18 BIST ULAŞTIRMA 169.437 3,40 BIST TURİZM 8.200 2,67 BIST TİCARET 220.844 0,06 BIST İLETİŞİM 34.231 1,69 BIST SPOR 45.952 4,63 BIST İNŞAAT 91.206 0,14 BIST MALİ 125.419 1,58 BIST BANKA 150.629 1,63 BIST SİGORTA 327.518 2,34 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.863 -0,34 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.903 1,36 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 33.004 2,30 BIST TEKNOLOJİ 88.474 1,51 BIST BİLİŞİM 26.261 3,30 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 39.324 1,87

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)