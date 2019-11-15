15.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:12

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 108.723 0,60 BIST SINAİ 122.670 1,43 BIST GIDA, İÇECEK 122.477 1,53 BIST TEKSTIL, DERİ 36.516 1,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 57.381 4,18 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.910 0,38 BIST TAŞ, TOPRAK 70.292 0,76 BIST METAL ANA 195.919 1,42 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 164.163 2,47 BIST MADENCİLİK 102.380 3,29 BIST HİZMETLER 81.075 1,32 BIST ELEKTRİK 4.013 4,00 BIST ULAŞTIRMA 163.865 0,55 BIST TURİZM 7.987 2,35 BIST TİCARET 220.704 2,40 BIST İLETİŞİM 33.662 0,41 BIST SPOR 43.919 0,45 BIST İNŞAAT 91.077 -0,01 BIST MALİ 123.463 1,81 BIST BANKA 148.209 1,74 BIST SİGORTA 320.041 1,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.053 0,92 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.632 1,84 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 32.264 2,42 BIST TEKNOLOJİ 87.156 1,22 BIST BİLİŞİM 25.422 2,21 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 38.604 0,09

Not: (Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA