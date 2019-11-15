Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.723 0,60
BIST SINAİ 122.670 1,43
BIST GIDA, İÇECEK 122.477 1,53
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
15.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:12
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|108.723
|0,60
|BIST SINAİ
|122.670
|1,43
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.477
|1,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.516
|1,53
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|57.381
|4,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.910
|0,38
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.292
|0,76
|BIST METAL ANA
|195.919
|1,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|164.163
|2,47
|BIST MADENCİLİK
|102.380
|3,29
|BIST HİZMETLER
|81.075
|1,32
|BIST ELEKTRİK
|4.013
|4,00
|BIST ULAŞTIRMA
|163.865
|0,55
|BIST TURİZM
|7.987
|2,35
|BIST TİCARET
|220.704
|2,40
|BIST İLETİŞİM
|33.662
|0,41
|BIST SPOR
|43.919
|0,45
|BIST İNŞAAT
|91.077
|-0,01
|BIST MALİ
|123.463
|1,81
|BIST BANKA
|148.209
|1,74
|BIST SİGORTA
|320.041
|1,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.053
|0,92
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.632
|1,84
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|32.264
|2,42
|BIST TEKNOLOJİ
|87.156
|1,22
|BIST BİLİŞİM
|25.422
|2,21
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|38.604
|0,09
Not: (Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA