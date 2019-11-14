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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.075 1,13
BIST SINAİ 120.942 -0,69
BIST GIDA, İÇECEK 120.635 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 35.

14.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:50
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.075 1,13
BIST SINAİ 120.942 -0,69
BIST GIDA, İÇECEK 120.635 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 35.965 -0,87
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 55.077 0,45
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.489 -1,55
BIST TAŞ, TOPRAK 69.765 -0,60
BIST METAL ANA 193.179 -1,04
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 160.202 0,59
BIST MADENCİLİK 99.119 -0,52
BIST HİZMETLER 80.021 -0,76
BIST ELEKTRİK 3.858 1,45
BIST ULAŞTIRMA 162.970 -0,85
BIST TURİZM 7.803 -0,99
BIST TİCARET 215.524 -1,90
BIST İLETİŞİM 33.524 -0,06
BIST SPOR 43.723 0,88
BIST İNŞAAT 91.086 0,56
BIST MALİ 121.268 -1,05
BIST BANKA 145.676 -1,72
BIST SİGORTA 315.863 0,41
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.553 1,65
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.938 -0,45
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.501 0,49
BIST TEKNOLOJİ 86.110 -1,15
BIST BİLİŞİM 24.872 0,26
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 38.570 1,38

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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