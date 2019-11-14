Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 108.075 1,13
BIST SINAİ 120.942 -0,69
BIST GIDA, İÇECEK 120.635 -0,09
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
14.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|108.075
|1,13
|BIST SINAİ
|120.942
|-0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.635
|-0,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.965
|-0,87
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|55.077
|0,45
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.489
|-1,55
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.765
|-0,60
|BIST METAL ANA
|193.179
|-1,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|160.202
|0,59
|BIST MADENCİLİK
|99.119
|-0,52
|BIST HİZMETLER
|80.021
|-0,76
|BIST ELEKTRİK
|3.858
|1,45
|BIST ULAŞTIRMA
|162.970
|-0,85
|BIST TURİZM
|7.803
|-0,99
|BIST TİCARET
|215.524
|-1,90
|BIST İLETİŞİM
|33.524
|-0,06
|BIST SPOR
|43.723
|0,88
|BIST İNŞAAT
|91.086
|0,56
|BIST MALİ
|121.268
|-1,05
|BIST BANKA
|145.676
|-1,72
|BIST SİGORTA
|315.863
|0,41
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|54.553
|1,65
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.938
|-0,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.501
|0,49
|BIST TEKNOLOJİ
|86.110
|-1,15
|BIST BİLİŞİM
|24.872
|0,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|38.570
|1,38
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA