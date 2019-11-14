14.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:50

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 108.075 1,13 BIST SINAİ 120.942 -0,69 BIST GIDA, İÇECEK 120.635 -0,09 BIST TEKSTIL, DERİ 35.965 -0,87 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 55.077 0,45 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.489 -1,55 BIST TAŞ, TOPRAK 69.765 -0,60 BIST METAL ANA 193.179 -1,04 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 160.202 0,59 BIST MADENCİLİK 99.119 -0,52 BIST HİZMETLER 80.021 -0,76 BIST ELEKTRİK 3.858 1,45 BIST ULAŞTIRMA 162.970 -0,85 BIST TURİZM 7.803 -0,99 BIST TİCARET 215.524 -1,90 BIST İLETİŞİM 33.524 -0,06 BIST SPOR 43.723 0,88 BIST İNŞAAT 91.086 0,56 BIST MALİ 121.268 -1,05 BIST BANKA 145.676 -1,72 BIST SİGORTA 315.863 0,41 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 54.553 1,65 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.938 -0,45 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.501 0,49 BIST TEKNOLOJİ 86.110 -1,15 BIST BİLİŞİM 24.872 0,26 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 38.570 1,38

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA