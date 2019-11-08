Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.780 0,98
BIST SINAİ 120.310 -0,32
BIST GIDA, İÇECEK 118.275 0,61
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
08.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|103.780
|0,98
|BIST SINAİ
|120.310
|-0,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.275
|0,61
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.695
|0,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|53.376
|1,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.732
|-0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.580
|-1,09
|BIST METAL ANA
|193.500
|0,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|159.426
|-0,89
|BIST MADENCİLİK
|91.022
|-1,22
|BIST HİZMETLER
|79.649
|-0,53
|BIST ELEKTRİK
|3.567
|-1,41
|BIST ULAŞTIRMA
|151.286
|1,64
|BIST TURİZM
|7.677
|1,32
|BIST TİCARET
|224.736
|-1,86
|BIST İLETİŞİM
|33.316
|-0,14
|BIST SPOR
|45.059
|2,23
|BIST İNŞAAT
|90.436
|-0,14
|BIST MALİ
|120.158
|-0,20
|BIST BANKA
|144.714
|0,02
|BIST SİGORTA
|314.693
|0,48
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.891
|0,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.083
|-0,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.688
|0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|84.998
|0,15
|BIST BİLİŞİM
|23.861
|1,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.741
|-0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA