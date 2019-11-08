08.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:48

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 103.780 0,98 BIST SINAİ 120.310 -0,32 BIST GIDA, İÇECEK 118.275 0,61 BIST TEKSTIL, DERİ 36.695 0,22 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 53.376 1,24 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.732 -0,53 BIST TAŞ, TOPRAK 69.580 -1,09 BIST METAL ANA 193.500 0,28 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 159.426 -0,89 BIST MADENCİLİK 91.022 -1,22 BIST HİZMETLER 79.649 -0,53 BIST ELEKTRİK 3.567 -1,41 BIST ULAŞTIRMA 151.286 1,64 BIST TURİZM 7.677 1,32 BIST TİCARET 224.736 -1,86 BIST İLETİŞİM 33.316 -0,14 BIST SPOR 45.059 2,23 BIST İNŞAAT 90.436 -0,14 BIST MALİ 120.158 -0,20 BIST BANKA 144.714 0,02 BIST SİGORTA 314.693 0,48 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.891 0,16 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.083 -0,70 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.688 0,25 BIST TEKNOLOJİ 84.998 0,15 BIST BİLİŞİM 23.861 1,03 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.741 -0,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA