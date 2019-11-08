Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.780 0,98
BIST SINAİ 120.310 -0,32
BIST GIDA, İÇECEK 118.275 0,61
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

08.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:48
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.780 0,98
BIST SINAİ 120.310 -0,32
BIST GIDA, İÇECEK 118.275 0,61
BIST TEKSTIL, DERİ 36.695 0,22
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 53.376 1,24
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.732 -0,53
BIST TAŞ, TOPRAK 69.580 -1,09
BIST METAL ANA 193.500 0,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 159.426 -0,89
BIST MADENCİLİK 91.022 -1,22
BIST HİZMETLER 79.649 -0,53
BIST ELEKTRİK 3.567 -1,41
BIST ULAŞTIRMA 151.286 1,64
BIST TURİZM 7.677 1,32
BIST TİCARET 224.736 -1,86
BIST İLETİŞİM 33.316 -0,14
BIST SPOR 45.059 2,23
BIST İNŞAAT 90.436 -0,14
BIST MALİ 120.158 -0,20
BIST BANKA 144.714 0,02
BIST SİGORTA 314.693 0,48
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.891 0,16
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.083 -0,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.688 0,25
BIST TEKNOLOJİ 84.998 0,15
BIST BİLİŞİM 23.861 1,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.741 -0,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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