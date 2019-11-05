Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.407 0,36
BIST SINAİ 117.486 0,11
BIST GIDA, İÇECEK 113.388 -1,00
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
05.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|100.407
|0,36
|BIST SINAİ
|117.486
|0,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.388
|-1,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.068
|0,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|51.186
|-0,17
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.562
|-1,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.744
|-0,03
|BIST METAL ANA
|185.305
|2,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|157.782
|1,71
|BIST MADENCİLİK
|91.492
|-1,78
|BIST HİZMETLER
|77.780
|0,86
|BIST ELEKTRİK
|3.536
|0,17
|BIST ULAŞTIRMA
|141.119
|-0,60
|BIST TURİZM
|7.481
|-0,92
|BIST TİCARET
|224.241
|0,23
|BIST İLETİŞİM
|32.215
|3,05
|BIST SPOR
|44.826
|5,02
|BIST İNŞAAT
|90.021
|-0,53
|BIST MALİ
|116.655
|0,39
|BIST BANKA
|139.530
|0,14
|BIST SİGORTA
|305.585
|0,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.793
|-1,83
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.334
|0,89
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.821
|0,27
|BIST TEKNOLOJİ
|83.981
|0,13
|BIST BİLİŞİM
|22.844
|0,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.507
|0,67
Kaynak: AA