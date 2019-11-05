Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.407 0,36
BIST SINAİ 117.486 0,11
BIST GIDA, İÇECEK 113.388 -1,00
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

05.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:36
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.407 0,36
BIST SINAİ 117.486 0,11
BIST GIDA, İÇECEK 113.388 -1,00
BIST TEKSTIL, DERİ 36.068 0,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 51.186 -0,17
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.562 -1,15
BIST TAŞ, TOPRAK 68.744 -0,03
BIST METAL ANA 185.305 2,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 157.782 1,71
BIST MADENCİLİK 91.492 -1,78
BIST HİZMETLER 77.780 0,86
BIST ELEKTRİK 3.536 0,17
BIST ULAŞTIRMA 141.119 -0,60
BIST TURİZM 7.481 -0,92
BIST TİCARET 224.241 0,23
BIST İLETİŞİM 32.215 3,05
BIST SPOR 44.826 5,02
BIST İNŞAAT 90.021 -0,53
BIST MALİ 116.655 0,39
BIST BANKA 139.530 0,14
BIST SİGORTA 305.585 0,16
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.793 -1,83
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.334 0,89
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.821 0,27
BIST TEKNOLOJİ 83.981 0,13
BIST BİLİŞİM 22.844 0,22
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.507 0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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