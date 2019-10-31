Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ100.731-0,18BIST SINAİ115.1820,20BIST GIDA, İÇECEK111.792-0,10BIST TEKSTIL, DERİ35.5530,25BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM50.
31.10.2019 18:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|100.731
|-0,18
|BIST SINAİ
|115.182
|0,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|111.792
|-0,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.553
|0,25
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|50.619
|0,95
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.608
|0,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.234
|0,43
|BIST METAL ANA
|177.908
|-0,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|151.688
|0,26
|BIST MADENCİLİK
|93.324
|2,72
|BIST HİZMETLER
|76.763
|-0,10
|BIST ELEKTRİK
|3.500
|1,03
|BIST ULAŞTIRMA
|141.594
|0,21
|BIST TURİZM
|7.652
|1,61
|BIST TİCARET
|221.693
|0,50
|BIST İLETİŞİM
|31.429
|-1,72
|BIST SPOR
|41.108
|2,55
|BIST İNŞAAT
|89.937
|0,41
|BIST MALİ
|114.055
|-0,56
|BIST BANKA
|135.959
|-0,64
|BIST SİGORTA
|306.271
|-0,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|51.449
|-2,70
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.512
|-0,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.408
|-0,33
|BIST TEKNOLOJİ
|81.742
|0,16
|BIST BİLİŞİM
|22.364
|-0,18
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|36.652
|1,03
Kaynak: AA