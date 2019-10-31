Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ100.731-0,18BIST SINAİ115.1820,20BIST GIDA, İÇECEK111.792-0,10BIST TEKSTIL, DERİ35.5530,25BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM50.

31.10.2019 18:34
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ100.731-0,18
BIST SINAİ115.1820,20
BIST GIDA, İÇECEK111.792-0,10
BIST TEKSTIL, DERİ35.5530,25
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM50.6190,95
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK109.6080,15
BIST TAŞ, TOPRAK68.2340,43
BIST METAL ANA177.908-0,49
BIST METAL EŞYA, MAKİNA151.6880,26
BIST MADENCİLİK93.3242,72
BIST HİZMETLER76.763-0,10
BIST ELEKTRİK3.5001,03
BIST ULAŞTIRMA141.5940,21
BIST TURİZM7.6521,61
BIST TİCARET221.6930,50
BIST İLETİŞİM31.429-1,72
BIST SPOR41.1082,55
BIST İNŞAAT89.9370,41
BIST MALİ114.055-0,56
BIST BANKA135.959-0,64
BIST SİGORTA306.271-0,01
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG51.449-2,70
BIST HOLDİNG VE YATIRIM87.512-0,47
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.408-0,33
BIST TEKNOLOJİ81.7420,16
BIST BİLİŞİM22.364-0,18
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.36.6521,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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