03.10.2019 18:44

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 106.262 0,77 BIST SINAİ 118.300 -0,28 BIST GIDA, İÇECEK 123.936 0,75 BIST TEKSTIL, DERİ 36.801 -1,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.071 -0,84 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.358 -0,08 BIST TAŞ, TOPRAK 63.508 -0,35 BIST METAL ANA 177.614 -1,39 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.774 -0,25 BIST MADENCİLİK 94.434 0,59 BIST HİZMETLER 78.026 -0,69 BIST ELEKTRİK 3.518 0,36 BIST ULAŞTIRMA 139.569 -0,70 BIST TURİZM 7.588 -0,46 BIST TİCARET 231.466 -0,64 BIST İLETİŞİM 31.717 -1,36 BIST SPOR 38.098 0,66 BIST İNŞAAT 89.953 0,41 BIST MALİ 120.091 -0,84 BIST BANKA 147.295 -1,03 BIST SİGORTA 296.205 -0,13 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.974 -0,41 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.424 -0,55 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.900 -0,94 BIST TEKNOLOJİ 84.308 -0,90 BIST BİLİŞİM 22.882 1,44 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.953 -0,37

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)