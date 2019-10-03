Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 106.262 0,77
BIST SINAİ 118.300 -0,28
BIST GIDA, İÇECEK 123.936 0,75
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

03.10.2019 18:44
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 106.262 0,77
BIST SINAİ 118.300 -0,28
BIST GIDA, İÇECEK 123.936 0,75
BIST TEKSTIL, DERİ 36.801 -1,67
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.071 -0,84
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.358 -0,08
BIST TAŞ, TOPRAK 63.508 -0,35
BIST METAL ANA 177.614 -1,39
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.774 -0,25
BIST MADENCİLİK 94.434 0,59
BIST HİZMETLER 78.026 -0,69
BIST ELEKTRİK 3.518 0,36
BIST ULAŞTIRMA 139.569 -0,70
BIST TURİZM 7.588 -0,46
BIST TİCARET 231.466 -0,64
BIST İLETİŞİM 31.717 -1,36
BIST SPOR 38.098 0,66
BIST İNŞAAT 89.953 0,41
BIST MALİ 120.091 -0,84
BIST BANKA 147.295 -1,03
BIST SİGORTA 296.205 -0,13
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.974 -0,41
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.424 -0,55
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.900 -0,94
BIST TEKNOLOJİ 84.308 -0,90
BIST BİLİŞİM 22.882 1,44
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.953 -0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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