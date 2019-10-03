Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 106.262 0,77
BIST SINAİ 118.300 -0,28
BIST GIDA, İÇECEK 123.936 0,75
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
03.10.2019 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|106.262
|0,77
|BIST SINAİ
|118.300
|-0,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.936
|0,75
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.801
|-1,67
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|50.071
|-0,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.358
|-0,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.508
|-0,35
|BIST METAL ANA
|177.614
|-1,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|148.774
|-0,25
|BIST MADENCİLİK
|94.434
|0,59
|BIST HİZMETLER
|78.026
|-0,69
|BIST ELEKTRİK
|3.518
|0,36
|BIST ULAŞTIRMA
|139.569
|-0,70
|BIST TURİZM
|7.588
|-0,46
|BIST TİCARET
|231.466
|-0,64
|BIST İLETİŞİM
|31.717
|-1,36
|BIST SPOR
|38.098
|0,66
|BIST İNŞAAT
|89.953
|0,41
|BIST MALİ
|120.091
|-0,84
|BIST BANKA
|147.295
|-1,03
|BIST SİGORTA
|296.205
|-0,13
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.974
|-0,41
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.424
|-0,55
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.900
|-0,94
|BIST TEKNOLOJİ
|84.308
|-0,90
|BIST BİLİŞİM
|22.882
|1,44
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.953
|-0,37
Kaynak: AA