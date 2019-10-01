01.10.2019 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 110.017 0,46 BIST SINAİ 119.235 -0,45 BIST GIDA, İÇECEK 122.226 0,91 BIST TEKSTIL, DERİ 36.966 0,36 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.018 -0,64 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.501 -1,34 BIST TAŞ, TOPRAK 64.370 -1,19 BIST METAL ANA 181.660 -0,79 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 147.781 0,32 BIST MADENCİLİK 93.679 0,93 BIST HİZMETLER 78.197 -0,97 BIST ELEKTRİK 3.544 1,58 BIST ULAŞTIRMA 139.988 -3,72 BIST TURİZM 7.620 -1,08 BIST TİCARET 232.942 0,56 BIST İLETİŞİM 31.610 -2,29 BIST SPOR 37.630 -1,87 BIST İNŞAAT 89.358 1,62 BIST MALİ 121.826 -1,39 BIST BANKA 150.299 -1,99 BIST SİGORTA 297.427 0,20 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.716 -0,66 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.073 -0,53 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.018 -1,23 BIST TEKNOLOJİ 85.392 -2,59 BIST BİLİŞİM 22.397 -0,04 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.983 0,74

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)