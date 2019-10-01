Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 110.017 0,46
BIST SINAİ 119.235 -0,45
BIST GIDA, İÇECEK 122.226 0,91
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
01.10.2019 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|110.017
|0,46
|BIST SINAİ
|119.235
|-0,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.226
|0,91
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.966
|0,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|50.018
|-0,64
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.501
|-1,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.370
|-1,19
|BIST METAL ANA
|181.660
|-0,79
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|147.781
|0,32
|BIST MADENCİLİK
|93.679
|0,93
|BIST HİZMETLER
|78.197
|-0,97
|BIST ELEKTRİK
|3.544
|1,58
|BIST ULAŞTIRMA
|139.988
|-3,72
|BIST TURİZM
|7.620
|-1,08
|BIST TİCARET
|232.942
|0,56
|BIST İLETİŞİM
|31.610
|-2,29
|BIST SPOR
|37.630
|-1,87
|BIST İNŞAAT
|89.358
|1,62
|BIST MALİ
|121.826
|-1,39
|BIST BANKA
|150.299
|-1,99
|BIST SİGORTA
|297.427
|0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.716
|-0,66
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.073
|-0,53
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.018
|-1,23
|BIST TEKNOLOJİ
|85.392
|-2,59
|BIST BİLİŞİM
|22.397
|-0,04
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.983
|0,74
Kaynak: AA