Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 110.017 0,46
BIST SINAİ 119.235 -0,45
BIST GIDA, İÇECEK 122.226 0,91
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

01.10.2019 18:40
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 110.017 0,46
BIST SINAİ 119.235 -0,45
BIST GIDA, İÇECEK 122.226 0,91
BIST TEKSTIL, DERİ 36.966 0,36
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.018 -0,64
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.501 -1,34
BIST TAŞ, TOPRAK 64.370 -1,19
BIST METAL ANA 181.660 -0,79
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 147.781 0,32
BIST MADENCİLİK 93.679 0,93
BIST HİZMETLER 78.197 -0,97
BIST ELEKTRİK 3.544 1,58
BIST ULAŞTIRMA 139.988 -3,72
BIST TURİZM 7.620 -1,08
BIST TİCARET 232.942 0,56
BIST İLETİŞİM 31.610 -2,29
BIST SPOR 37.630 -1,87
BIST İNŞAAT 89.358 1,62
BIST MALİ 121.826 -1,39
BIST BANKA 150.299 -1,99
BIST SİGORTA 297.427 0,20
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.716 -0,66
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.073 -0,53
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.018 -1,23
BIST TEKNOLOJİ 85.392 -2,59
BIST BİLİŞİM 22.397 -0,04
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.983 0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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