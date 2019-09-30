Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 109.509 4,55
BIST SINAİ 119.775 0,60
BIST GIDA, İÇECEK 121.125 -1,20
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
30.09.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|109.509
|4,55
|BIST SINAİ
|119.775
|0,60
|BIST GIDA, İÇECEK
|121.125
|-1,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.834
|0,48
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|50.341
|1,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.114
|1,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.147
|2,69
|BIST METAL ANA
|183.100
|0,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|147.314
|0,82
|BIST MADENCİLİK
|92.812
|0,56
|BIST HİZMETLER
|78.963
|0,35
|BIST ELEKTRİK
|3.489
|1,94
|BIST ULAŞTIRMA
|145.400
|1,26
|BIST TURİZM
|7.703
|1,42
|BIST TİCARET
|231.651
|-0,04
|BIST İLETİŞİM
|32.350
|-0,03
|BIST SPOR
|38.347
|1,26
|BIST İNŞAAT
|87.936
|0,40
|BIST MALİ
|123.544
|-0,74
|BIST BANKA
|153.346
|-1,42
|BIST SİGORTA
|296.825
|1,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|45.015
|0,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.553
|0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.390
|-0,22
|BIST TEKNOLOJİ
|87.665
|2,36
|BIST BİLİŞİM
|22.405
|1,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.727
|1,65
Kaynak: AA