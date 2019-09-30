Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 109.509 4,55
BIST SINAİ 119.775 0,60
BIST GIDA, İÇECEK 121.125 -1,20
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

30.09.2019 18:38
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 109.509 4,55
BIST SINAİ 119.775 0,60
BIST GIDA, İÇECEK 121.125 -1,20
BIST TEKSTIL, DERİ 36.834 0,48
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.341 1,51
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.114 1,12
BIST TAŞ, TOPRAK 65.147 2,69
BIST METAL ANA 183.100 0,17
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 147.314 0,82
BIST MADENCİLİK 92.812 0,56
BIST HİZMETLER 78.963 0,35
BIST ELEKTRİK 3.489 1,94
BIST ULAŞTIRMA 145.400 1,26
BIST TURİZM 7.703 1,42
BIST TİCARET 231.651 -0,04
BIST İLETİŞİM 32.350 -0,03
BIST SPOR 38.347 1,26
BIST İNŞAAT 87.936 0,40
BIST MALİ 123.544 -0,74
BIST BANKA 153.346 -1,42
BIST SİGORTA 296.825 1,19
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 45.015 0,27
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.553 0,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.390 -0,22
BIST TEKNOLOJİ 87.665 2,36
BIST BİLİŞİM 22.405 1,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.727 1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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