27.09.2019 18:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 104.741 1,20 BIST SINAİ 119.056 1,53 BIST GIDA, İÇECEK 122.597 0,13 BIST TEKSTIL, DERİ 36.657 -0,17 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.592 1,44 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.778 1,71 BIST TAŞ, TOPRAK 63.440 2,73 BIST METAL ANA 182.783 2,66 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 146.112 1,37 BIST MADENCİLİK 92.292 0,14 BIST HİZMETLER 78.684 1,58 BIST ELEKTRİK 3.423 1,53 BIST ULAŞTIRMA 143.592 3,79 BIST TURİZM 7.595 2,30 BIST TİCARET 231.735 1,03 BIST İLETİŞİM 32.359 1,18 BIST SPOR 37.870 1,02 BIST İNŞAAT 87.582 0,55 BIST MALİ 124.466 4,84 BIST BANKA 155.562 6,84 BIST SİGORTA 293.342 1,70 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.894 1,18 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.322 2,37 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.457 1,70 BIST TEKNOLOJİ 85.640 3,97 BIST BİLİŞİM 22.159 1,04 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.162 0,45

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)