Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 104.741 1,20
BIST SINAİ 119.056 1,53
BIST GIDA, İÇECEK 122.597 0,13
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
27.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|104.741
|1,20
|BIST SINAİ
|119.056
|1,53
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.597
|0,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.657
|-0,17
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.592
|1,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.778
|1,71
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.440
|2,73
|BIST METAL ANA
|182.783
|2,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|146.112
|1,37
|BIST MADENCİLİK
|92.292
|0,14
|BIST HİZMETLER
|78.684
|1,58
|BIST ELEKTRİK
|3.423
|1,53
|BIST ULAŞTIRMA
|143.592
|3,79
|BIST TURİZM
|7.595
|2,30
|BIST TİCARET
|231.735
|1,03
|BIST İLETİŞİM
|32.359
|1,18
|BIST SPOR
|37.870
|1,02
|BIST İNŞAAT
|87.582
|0,55
|BIST MALİ
|124.466
|4,84
|BIST BANKA
|155.562
|6,84
|BIST SİGORTA
|293.342
|1,70
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.894
|1,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.322
|2,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.457
|1,70
|BIST TEKNOLOJİ
|85.640
|3,97
|BIST BİLİŞİM
|22.159
|1,04
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.162
|0,45
Kaynak: AA