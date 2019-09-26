Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.499 1,03
BIST SINAİ 117.257 0,44
BIST GIDA, İÇECEK 122.442 -0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
26.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|103.499
|1,03
|BIST SINAİ
|117.257
|0,44
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.442
|-0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.719
|0,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.890
|-0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.780
|1,70
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.752
|-0,61
|BIST METAL ANA
|178.046
|-0,77
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|144.139
|0,52
|BIST MADENCİLİK
|92.163
|-0,07
|BIST HİZMETLER
|77.458
|-1,46
|BIST ELEKTRİK
|3.371
|-1,86
|BIST ULAŞTIRMA
|138.343
|-1,49
|BIST TURİZM
|7.425
|0,00
|BIST TİCARET
|229.363
|-0,96
|BIST İLETİŞİM
|31.982
|-2,56
|BIST SPOR
|37.488
|-1,99
|BIST İNŞAAT
|87.101
|0,25
|BIST MALİ
|118.724
|-0,84
|BIST BANKA
|145.609
|-1,12
|BIST SİGORTA
|288.432
|-0,13
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.371
|0,54
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.229
|-0,55
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.949
|-0,33
|BIST TEKNOLOJİ
|82.367
|-1,11
|BIST BİLİŞİM
|21.932
|-0,61
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.010
|-0,49
Kaynak: AA