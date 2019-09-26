Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.499 1,03
BIST SINAİ 117.257 0,44
BIST GIDA, İÇECEK 122.442 -0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 36.

26.09.2019 18:36
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 103.499 1,03
BIST SINAİ 117.257 0,44
BIST GIDA, İÇECEK 122.442 -0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 36.719 0,04
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.890 -0,20
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.780 1,70
BIST TAŞ, TOPRAK 61.752 -0,61
BIST METAL ANA 178.046 -0,77
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.139 0,52
BIST MADENCİLİK 92.163 -0,07
BIST HİZMETLER 77.458 -1,46
BIST ELEKTRİK 3.371 -1,86
BIST ULAŞTIRMA 138.343 -1,49
BIST TURİZM 7.425 0,00
BIST TİCARET 229.363 -0,96
BIST İLETİŞİM 31.982 -2,56
BIST SPOR 37.488 -1,99
BIST İNŞAAT 87.101 0,25
BIST MALİ 118.724 -0,84
BIST BANKA 145.609 -1,12
BIST SİGORTA 288.432 -0,13
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.371 0,54
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.229 -0,55
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.949 -0,33
BIST TEKNOLOJİ 82.367 -1,11
BIST BİLİŞİM 21.932 -0,61
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.010 -0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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